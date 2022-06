Bollettino coronavirus Lombardia, dati 2 giugno/ Positività 7.9%, -41 ricoveri

Anche in questa giornata di festa, 2 giugno 2022, verrà emanato il consueto bollettino riguardante il coronavirus della regione Lombardia, tutti i numeri che fotografano l’attuale situazione della pandemia di covid in regione. Secondo quanto comunicato nel bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, negli ospedali regionali troviamo ad oggi 32 pazienti gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva, e altri 575 in area non critica, il che significa che rispetto alla precedente comunicazione si è registrata una variazione di -3 e -38.

In merito invece agli ultimi contagi emersi, il dato segnava ieri quota 2.240 su 28.255 test anti covid processati fra molecolari e antigenici rapidi. Il tasso di positività è stato invece del 7.9 per cento, mentre non si ferma il numero di vittime da covid, nonostante i contagi sono in calo: ieri registrati altri 5 decessi, per un totale dal 20 febbraio 2020, giorno di inizio della pandemia in Italia, pari a 40.552 morti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 2 GIUGNO: I DATI DI OCCUPAZIONE DEGLI OSPEDALI

E a proposito di covid in Lombardia, nelle ultime 24 ore sono stati pubblicati i nuovi dati di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in merito al tasso di occupazione dei posti letto degli ospedali da parte dei malati covid. La media nazionale relativa ai pazienti nei reparti ordinari è dell’8%, e risulta essere stabile in undici regioni, a cominciare dalla Lombardia (6%), quindi Calabria (17%), Lazio (9%), Liguria (9%), Marche (7%), Molise (6%), Pa Bolzano (7%), Piemonte (5%), Sicilia (15%), Toscana (6%), Veneto (4%). Cresce invece in Campania (105), mentre è diminuita in nove regioni.

Per quanto riguarda invece il tasso di occupazione in terapia intensiva, la Lombardia si conferma stabile al 2%, e fermi i dati anche di altre 16 regioni e province autonome, leggasi Abruzzo (al 6%), Basilicata (1%), Campania (3%), Emilia Romagna (3%), Friuli Venezia Giulia (2%), Lazio (3%), Liguria (4%), Marche (2%), Molise (8%), Pa Bolzano (1%), Pa Trento (3%), Sardegna (4%), Sicilia (3%), Valle d’Aosta (0%) e Veneto (1%). In calo in 4 regioni e non si verificano incrementi rispetto alla precedente rilevazione.











