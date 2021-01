Bollettino Coronavirus Lombardia dati 25 gennaio/ Milano e Brescia le più colpite

Anche quest’oggi, lunedì 25 gennaio 2021, l’appuntamento con i dati del bollettino Coronavirus della Lombardia vive un nuovo capitolo. L’attesa terminerà all’incirca verso le 17, orario in cui tradizionalmente la Regione rende note le statistiche aggiornate relative all’ondata pandemica. I numeri di ieri hanno evidenziato una situazione sostanzialmente stabile, con 1.375 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 23.182 tamponi processati (18.503 molecolari e 4.679 test rapidi). Da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria, invece, sono stati 26.666 i morti registrati.

Rimangono 405 i ricoverati in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri, 19 ingrassi giornalieri) e 3.428 i ricoverati in corsia d’ospedale, con diminuzione di 71 unità rispetto alla giornata di sabato. Chiudono il bollettino quotidiano della Lombardia le province, divise per incremento di casi: Milano (+373) è davanti a Brescia (+350), Como (+127), Mantova (+81), Cremona (+71), Pavia (+70), Varese (+64), Bergamo (+62), Lecco (+50), Sondrio (+34) e Lodi (+20).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, RISCHIO ASSEMBRAMENTI IN GALLERIA VITTORIO EMANUELE

Intanto, in seguito al provvedimento sottoscritto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha riportato la Lombardia in zona arancione dopo una settimana trascorsa in area rossa, nella giornata di ieri, domenica 24 gennaio 2021, la polizia locale di Milano si è vista costretta a intervenire per sbarrare provvisoriamente l’ingresso all’interno della galleria Vittorio Emanuele, così da consentire il regolare deflusso delle persone presenti e scongiurare il rischio assembramenti. Sono stati infatti numerosissimi i milanesi che, approfittando della nuova colorazione, hanno deciso di concedersi una domenica all’insegna dello shopping nella città della Madonnina o una semplice passeggiata in centro. Un comportamento sicuramente da non emulare, visti i dati del bollettino Coronavirus, che evidenziano un andamento ancora claudicante per quanto concerne la Lombardia, senza dubbio la regione più flagellata dal Coronavirus sin dai suoi esordi sul suolo nazionale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 24 GENNAIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA