Bollettino coronavirus Lombardia, dati 25 marzo/ Più di 30mila morti covid

Spazio al nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, l’ultimo report con i dati aggiornati ad oggi, giovedì 25 marzo 2021. Passano i giorni e la curva epidemiologica sembrerebbe lentamente decrescere anche in quella che resta la regione storicamente più colpita dal virus. Lo si è visto anche nel bollettino della giornata di ieri (qui il report completo), quando i nuovi casi emersi sono stati 4.282, di cui 160 debolmente positivi, a fronte di 59.626 tamponi processati fra cui 39.623 molecolari e 20.003 antigenici. Il tasso di positività è pari al 7,1%, più alto rispetto a quello nazionale pari al 5.6%, mentre le vittime restano purtroppo ancora molto alte, ben 110 decessi comunicati ieri per un computo aggiornato da inizio pandemia pari a più di 30mila morti, leggasi 30.085, quasi un terzo del totale dei decessi (103mila).

Alcol e adolescenti: bere troppo causa danni a cervelletto/ Binge drinking devastante

Durante la prima ondata le vittime erano state circa 17mila, mentre nella seconda ondata sono arrivate a quota 11mila, e ad oggi, in quella che è la terza ondata, i morti sono stati 2.114. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, in terapia intensiva vi sono 845 persone, 9 in più rispetto a 48 ore fa, mentre la crescita nei reparti di degenza ordinaria è stata di 13 unità, per un totale di 7.178.

ORA LEGALE 2021, QUANDO CAMBIA L'ORA SOLARE?/ In 16 anni risparmiati 1.7 mld di euro

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 25 MARZO, MAJORINO CHIEDE COMMISSARIAMENTO LOMBARDIA

Intanto si continua a polemizzare nei confronti della gestione dell’emergenza da parte della sanità lombarda, e dopo il gesto di stizza di ieri di Bertolaso a Skytg24, è stato l’eurodeputato del Pd, Pierfrancesco Majorino, a rincarare la dose, chiedendo il commissariamento della regione attraverso un’interrogazione al parlamento europeo. “Credo sia indispensabile che il governo Draghi intervenga – le sue parole a Repubblica – il governo Conte ha sbagliato a non farlo quando abbiamo proposto il commissariamento della Lombardia”. Quindi Majorino specifica: “Credo che l’eccezionalità del momento e gli errori che erano stati commessi nella prima ondata dell’epidemia richiedessero questo tipo di intervento. Mi auguro che il governo Draghi si comporti diversamente. C’è bisogno di prendere in mano la situazione almeno per quanto riguarda l’organizzazione della campagna vaccinale. Perché altrimenti rischia di essere in ulteriore disastro”.

Lombardia resta zona rossa/ Rt-contagi giù, incidenza ancora alta. Gialla dopo Pasqua

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 24 MARZO





© RIPRODUZIONE RISERVATA