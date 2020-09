Bollettino coronavirus Lombardia, dati 25 settembre/ Impennata di morti, +10

Attorno alle ore 17:00 di oggi, venerdì 25 settembre, è atteso il nuovo bollettino della regione Lombardia sull’epidemia di coronavirus. Nel frattempo andiamo a dare una breve ripassata ai dati di ieri, giovedì 24, che raccontano di 229 nuovi casi, di cui 32 debolmente positivi e 11 scoperti attraverso il test sierologico. Dopo due giorni al di sotto della soglia psicologica dei 200, i contagi tornano quindi a salire, e torna ad essere in doppia cifra anche il numero delle vittime, ieri 10 contro le 0 di 48 ore fa. Per quanto riguarda i tamponi, invece, sono stati 21.369 quelli eseguiti, e la percentuale di quelli positivi è passata dallo 0.85% all’1%. Positive comunque le notizie che giungono dagli ospedali regionali, dove le persone in terapia intensiva sono diminuite (31 in totale, -2), così come quelle nei reparti normali, a ieri 303 (dato in calo di cinque unità). Infine il numero dei guariti/dimessi che è stato di 275 pazienti. Milano continua ad essere la provincia dove si registrano più casi, ieri 53, seguita da Brescia a 23, Monza a 22, Bergamo a 15, e via-via tutte le altre zone della regione, con 13 a Pavia, cinque a Lodi, 6 a Sondrio, due a Lecco e uno a Mantova, Varese e Como. Ancora una volta zero infetti a Cremona.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, LA DENUNCIA DI ROBERTO CARLO ROSSI

Nella giornata di ieri è uscito allo scoperto Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei medici di Milano, che commentando i numeri drammatici delle morti nei camici bianchi ha spiegato: “Siamo stati mandati al fronte a mani nude – le sue parole riportate dall’edizione online de Il Giorno in data 24 settembre – con scarpe di cartone, questo non deve più succedere”. In Lombardia sono morti circa 80 medici e di questi ben 13 nella sola Milano. Inoltre, il tasso di infezione fra camici bianchi e operatori sanitari meneghini è stato del 13%. Da segnalare infine il caso di Crema dove verrà apposta una targa in piazza Duomo in ricordo delle vittime a cui non è stato potuto celebrare il funerale durante il lockdown. Fra queste anche un 41enne la cui famiglia però è convinto che il figlio si sarebbe potuto salvare, e di conseguenza ha chiesto che il nome della vittima venga tolto dalla targa.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DEL 24 SETTEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA