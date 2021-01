Bollettino coronavirus Lombardia, dati 26 gennaio/ Varese la città con più casi

Il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia verrà comunicato nella serata di oggi, martedì 26 gennaio 2021, dopo le 17:00. Sarà come da copione il report aggiornato con tutti i nuovi contagi, le vittime e i guariti che permetterà di avere una fotografia “istantanea” della curva epidemiologica in regione. Nell’attesa andiamo a rivedere i dati di ieri quando i nuovi casi scoperti sono stati 1.484, in crescita rispetto ai 1.375 di domenica; sono rimaste invece in linea le morti, ieri 46 contro le 44 di domenica, per un totale di vittime da inizio pandemia pari a 26.712.

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, calano le persone ricoverate nei reparti di degenza normale, ad oggi 3.412 (16 in meno rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva sono aumentati di due i ricoveri, per un totale di 407. A livello di città con più casi, segnaliamo Varese in vetta con 363 nuovi positivi (e con il primo caso accertato di variante brasiliana), seguita da Milano a quota 275 (di cui 132 in città), con Brescia a 251.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, LE PAROLE DELLA MORATTI

E in attesa del nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, non si placa la polemica fra la regione e il governo sui dati inviati e la famosa zona rossa. Ieri è uscita nuovamente allo scoperto la vicepresidente Letizia Moratti, assessore al Welfare, che attraverso le colonne de IlGiorno ha confessato: “Se siamo usciti dalla zona rossa è perché abbiamo chiesto di rivalutare i dati forniti e perché abbiamo scelto la strada del ricorso al Tar. Sbaglia chi non vuole dialogare – ha aggiunto – detto questo, ho studiato i dati e ho notato elementi non coerenti sia rispetto al numero dei contagiati ogni 100mila abitanti che al tasso di ospedalizzazione. I contagi erano inferiori di quelli di altre regioni e sotto la media nazionale. Ho chiesto un confronto col ministero e uno slittamento di 48 ore della decisione sulla zona rossa. Il ministro Roberto Speranza non l’ha concesso. E pretendeva, anzi, che ammettessimo che l’errore era nostro”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 25 GENNAIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA