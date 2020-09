Bollettino coronavirus Lombardia, dati 27 settembre/ 30 in rianimazione, dato stabile

E’ domenica 27 settembre e anche oggi è atteso il nuovo bollettino della regione Lombardia sull’epidemia di coronavirus. Alle ore 17:00, circa, scopriremo come è evoluta la curva dei contagi, sperando ovviamente in una flessione. In attesa dell’ultimo Bollettino coronavirus Lombardia, andiamo a dare un breve ripasso ai dati di ieri, giornata che ha fatto registrare 256 nuovi casi in regione di cui 32 considerati debolmente positivi mentre 8 scoperti a seguito di test sierologico. Quattro sono state invece le vittime, per un totale di decessi dallo scorso 21 febbraio, giorno in cui è scoppiata la pandemia, pari a 16.941. I tamponi effettuati nelle scorse 24 ore sono stati 19.137 (totale complessivo: 2.051.849), mentre la percentuale di contagiati/tamponi è dell’1.33%, in linea con il dato precedente. Bene i guariti/dimessi, che ieri sono stati 336, mentre per quanto riguarda la situazione degli ospedali, restano stabili i ricoveri in terapia intensiva (30 in totale), mentre sono aumentati di 12 i pazienti covid negli altri reparti (totale 312).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, PREMIATO IL PRESIDENTE DI FEDERFARMA DI BERGAMO

“Quando mi hanno detto di questo premio mi sono meravigliato giusto parlare di coraggio, ma non mi sento un eroe, è un riconoscimento a tutti i farmacisti italiani in prima linea nell’emergenza Covid-19. Un’esperienza drammatica che ha spinto tutti noi a pensare al futuro”. Così ha parlato Gianni Petrosillo, presidente di Federfarma di Bergamo, coordinatore di tutte le farmacie della zona rossa, nonché del reperimento dei farmaci necessari per la popolazione locale. Contagiato dal covid-19, ha continuato a fare il proprio lavoro dal reparto di terapia intensiva dove era ricovero, e ieri è stato premiato a Villa Malfitano, Palermo, con il riconoscimento ‘Premio Coraggio Emanuela Loi’: “Penso a quello che rappresento – ha proseguito, parole riportate dall’agenzia Ansa in data 26 settembre – cioè le farmacie, le piccole farmacie e le farmacie rurali che sicuramente sono state esempio di dovere civile e professionale nei confronti dei cittadini”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 26 SETTEMBRE





