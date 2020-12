Bollettino coronavirus Lombardia, dati 28 dicembre/ 43 posti letto liberati

Il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, quello relativo ai dati di oggi, lunedì 28 dicembre 2020, verrà comunicato dopo le ore 17:00. Appuntamento quindi a fra poche ore per scoprire come è evoluta la curva del contagio covid, con i nuovi casi scoperti, le vittime, i guariti e la situazione ospedaliera. Dati che risultano essere purtroppo “parziali”, visti i pochi tamponi processati, e di conseguenza nella giornata di ieri sono stati scoperti 466 nuovi casi, di cui 22 debolmente positivi, su un totale di 4.901 test analizzati.

In controtendenza rispetto alla media nazionale, il tasso di positività in Lombardia torna a decrescere, ieri al 9.5% contro il 10.4% di sabato, mentre le vittime sono nuovamente aumentate, 49 nelle scorse 24 ore contro le 36 del giorno precedente (24.867 i morti totali da inizio pandemia). Bene anche la situazione ospedaliera, e anche in questo caso, in controtendenza rispetto all’intero paese, con 5 posti letto liberati in terapia intensiva (508 il totale), e 38 invece nei reparti di degenza normale (3.801 il computo aggiornato).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, PREGLIASCO: “FATTO IL VACCINO, STO BENE”

Milano continua ad essere la provincia con più contagi, ieri 124 di cui 44 nella sola città, mentre Brescia ne ha registrati 111. Staccate le altre zone della Lombardia, con Varese, Lecco e Cremona le più virtuose rispettivamente con 7, 6, e 4 casi. Intanto nella giornata di ieri è partita la campagna di vaccinazione anche in Lombardia, e fra i primi ad essersi sottoposto al farmaco anche il noto professore Pregliasco dell’università degli Studi di Milano: “Ho fatto il vaccino, sto bene – le sue parole riportate in data 27 dicembre da IlGiorno – nessun evento avverso nell’immediato. Sono contento di essere stato fra i primi in Lombardia, testimonial di questo V-Day. E’ doveroso eseguire la vaccinazione, è l’unico modo per uscire da questo tunnel. Oggi è un punto di partenza simbolico, ci dice che possiamo cominciare a guardare con speranza al futuro”. Di seguito il bollettino coronavirus della Lombardia del 27 dicembre

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 27 DICEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA