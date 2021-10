Bollettino coronavirus Lombardia, dati 29 ottobre/ Ancora in calo i ricoveri, -15

Anche oggi dopo le ore 17:00 faremo il punto sulla pandemia di covid in Italia e in Lombardia, con il bollettino coronavirus aggiornato alla giornata odierna, venerdì 29 ottobre 2021. Sarà occasione per scoprire quanti saranno i nuovi contagiati, quindi la situazione negli ospedali e il numero dei decessi, che ricordiamo, dati che ormai da mesi in Lombardia sono scesi al di sotto del livello di guardia permettendo un ritorno ad una quasi normalità. Numeri buoni così come confermato anche dal bollettino di ieri, quando i nuovi contagiati emersi sono stati in totale 570 su 129.733 tamponi processati.

Anche ieri si sono verificate delle vittime da covid, leggasi 3, mentre, in merito alla situazione negli ospedali, ad oggi vi sono 45 ricoverati gravi in Lombardia, quelli nelle terapie intensive diminuiti di 3 unità, mentre negli altri reparti i pazienti covid sono in totale 300, in calo invece di 12 allettati. Infine segnaliamo i casi di Milano, in totale 185 fra metropoli e provincia, mentre a Varese i contagiati sono stati 95.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 29 OTTOBRE: LE PAROLE DELLA MORATTI

Da come si può evincere, quindi, da circa una settimana a questa parte i contagi sono tornati a salire in Lombardia così come in tutta Italia, e a riguardo ne ha parlato la vicepresidente della Regione, Letizia Moratti, assessore al welfare. Parlando nella giornata di ieri a margine di un convegno della Conferenza episcopale lombarda sulla sanità, ha spiegato: “Dall’Istituto superiore di Sanità ci viene confermato che per le prossime settimane la Lombardia continuerà ad essere zona bianca perché non supererà le soglie di occupazione delle terapie intensive e di ospedalizzazioni”, le sue parole riportate dall’agenzia Ansa.

La Moratti ha aggiunto: “La terza dose è partita, quindi invito tutti coloro che ne hanno diritto ad effettuarla” perché ” ci sono tutte le condizioni scientifiche per farlo in assoluta sicurezza e tranquillità”, oltre a “tenere tutte le misure di protezione individuale, mascherine, igienizzazione della mani e distanziamento”. La numero due della Regione ha concluso: “Quella della pandemia è una battaglia lunga e difficile. Oggi abbiamo toccato il 91% delle adesioni. Grazie al vaccino ricominciamo gradualmente una vita sociale e attiva, però non dobbiamo abbassare la guardia”.



