Bollettino coronavirus Lombardia, dati 30 gennaio/ Indice di positività cala al 5.5%

Nella serata di oggi è atteso il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia con tutti i numeri riguardanti la giornata odierna, sabato 30 gennaio. Prima di scoprire l’evolversi della curva, andiamo a ripassare il report di ieri, quando i nuovi casi sono stati 1.900 di cui 121 debolmente positivi. Numeri interessanti in quanto in calo rispetto a 48 ore fa, quando i contagi scoperti erano stati 2.603, e dati che hanno fatto calare il tasso di positività, dal 6.2% di giovedì al 5.5 di ieri.

Purtroppo vanno registrati ancora dei decessi, ieri 77 contro gli 88 di giovedì, mentre a livello di situazione ospedaliera, sono aumentati gli ingressi in terapia intensiva, + 8 (totale 379), e nel contempo si sono liberati 47 posti letto nei reparti di degenza normale. I guariti/dimessi sono stati 2.148 nelle ultime 24 ore mentre, a livello di province, Milano continua ad essere quella con più casi, pari a 513 di cui 212 nella città, con i 409 di Brescia e i 169 di Monza. Lodi è stata invece la provincia meno infetti con soli 37 contagi segnalati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 30 GENNAIO: SI TORNA IN ZONA GIALLA

In attesa del nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, la regione torna dopo circa un mese in zona gialla, così come confermato ieri sera dal governatore Attilio Fontana: “Mi ha appena chiamato il ministro della Salute, Roberto Speranza. La Lombardia passa in zona gialla. È stata una settimana certamente difficile, abbiamo lottato perché, come attestano i dati, i lombardi meritano questa riduzione delle restrizioni. A tutti chiedo di continuare comunque a mantenere sempre alta l’attenzione, continuando ad adottare comportamenti virtuosi”. Si chiude così forse definitivamente la querelle sui dati fra la regione lombarda e il governo, alla luce della famosa settimana dal 17 al 24 gennaio in cui la stessa era stata classificata come rossa erroneamente. Il governo ha quindi tenuto conto di due settimane in zona rossa/arancione optando per il passaggio in giallo.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 29 GENNAIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA