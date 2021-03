Bollettino coronavirus Lombardia, dati 30 marzo/ -75 ricoveri in degenza normale

Consueto appuntamento quotidiano con il bollettino coronavirus della regione Lombardia, i dati aggiornati ad oggi, martedì 30 marzo 2021. La situazione in quella che resta la zona più colpita dal covid da quando è scoppiata la pandemia, sta lentamente migliorando, così come certificato dal bollettino comunicato ieri, quando i contagi sono stati 1.793 e quando per la prima volta dopo tempo la Lombardia non è stata la regione che ha fatto registrare più infetti.

I nuovi morti sono stati invece 88, e il numero continua quindi ad essere alto (30.550 dal 21 febbraio 2020), mentre il tasso di positività è stato pari all’8.4%, in linea con la media nazionale. In merito alla situazione province, a Milano si sono registrati 608 contagi di cui 245 in città, con Brescia a quota 346 e Monza e Brianza a 226. I guariti/dimessi sono stati invece 8.591, mentre negli ospedali troviamo al momento 870 persone con il covid in terapia intensiva (+2), e 6.994 in degenza normale, dato decresciuto di 75 unità.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 30 MARZO: LE PAROLE DI FONTANA E BERTOLASO

La Lombardia è stata spesso e volentieri bersaglio di polemiche nell’ultimo anno, e ieri è stato l’ex ministro Boccia a puntare il dito contro la regione, ciò nonostante il governatore Fontana rivendica il lavoro svolto dalla sua amministrazione: “La Lombardia oggi ha superato il 1.500.000 di dosi somministrate – le parole del presidente su Facebook – gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono oltre il 50% di quelli che lo hanno richiesto e tra ieri notte e questa mattina sono stati inviati 115.000 sms con i nuovi appuntamenti. Sono in corso le somministrazioni domiciliari per circa 50.000 over 80 non autosufficienti. Se le consegne dei vaccini saranno rispettate, entro l’11 aprile tutti gli over 80 avranno ricevuto la prima dose”. Domani sarà in Lombardia Francesco Figliuolo e il capo della Protezione Civile Fabricio Curcio: “Verranno a vedere che cosa stiamo facendo – ha detto Bertolaso – verranno a vedere i nostri programmi, faremo il punto sulla situazione e non nasconderemo loro i problemi che abbiamo avuto e stiamo affrontando e risolvendo”.

