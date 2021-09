Bollettino coronavirus Lombardia, dati 30 settembre/ Positivi 0.7%, -5 pazienti covid

Verrà comunicato subito dopo le ore 17:00 il nuovo bollettino di oggi della Lombardia, quello datato 30 settembre 2021, ultimo giorno di questo mese. Come sempre scopriremo come sta evolvendo la curva pandemica in regione, a cominciare dalla situazione negli ospedali, passando dai decessi e arrivando fino ai nuovi casi. Il bollettino di ieri segnalava 438 nuovi contagiati su 54.880 tamponi anti covid elaborati (sia antigenici che molecolari).

Numeri quindi ancora positivi, alla luce del fatto che il tasso di positività è stato pari allo 0.7 per cento, ancora una volta al di sotto di quota 1. Negli ospedali della regione non si segnalano particolare situazioni, con i ricoverati in terapia intensiva che continuano ad essere contenuti, al momento 58 (in crescita di sole due unità rispetto alla precedente comunicazione), con altri 384 allettati invece in degenza normale (totale in decrescita di 7 pazienti). Infine, per quanto riguarda le province, si segnalano 125 casi a Milano, altri 74 a Brescia, e 52 positivi in quel di Monza.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 30 SETTEMBRE: IL COMMENTO DELLA MORATTI

Ancora una volta la Lombardia mostra numeri decisamente positivi e che fanno ben sperare nel futuro, alla luce anche del fatto che le scuole sono iniziate da due settimane, e fino ad oggi non abbiamo assistito ad alcuna situazione critica. Merito in particolare di una campagna di vaccinazione di massa che come vi ripetiamo spesso e volentieri è stata condotta in maniera egregia dalla regione Lombardia, nonostante scetticismo e grandi critiche ad inizio somministrazioni.

E ieri la vicepresidente Letizia Moratti, assessore al welfare, ha annunciato il raggiungimento di un altro grande traguardo. Scrivendo sulla propria pagina Twitter ha spiegato: “questa settimana la Lombardia arriverà a 15 milioni di dosi di vaccino anti Covid somministrate”. Un risultato, sottolinea l’ex sindaco di Milano, giunta dopo nove mesi di “un’intensa campagna vaccinale” alla quale hanno preso parte “migliaia di volontari e operatori sanitari”.

