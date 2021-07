Conferenza stampa Lombardia: diretta video Fb/ Campagna vaccini con Fontana e Moratti

In vista del mese di agosto con le vacanze da un lato e la variante Delta che persevera dall’altro, Regione Lombardia ha deciso di convocare una conferenza stampa per fare il punto sull’andamento della campagna vaccinale: alle ore 14, con diretta video streaming anche sulla pagina Facebook di “Lombardia Notizie”, i vertici della regione presenteranno le novità in vista del mese d’agosto, specie dopo notizia positiva del milione di dose extra da Pfizer in arrivo in tutto il Paese per accelerare ulteriormente una campagna vaccinale comunque già molto spedita.

La Lombardia. dopo le prime difficoltà iniziali e il cambio del sistema di gestione prenotazione vaccini, ha imboccato la strada giusta divenendo in breve la regione più vaccinata d’Italia: 98% di dosi somministrate su quelle consegnate, più di 12milioni di cittadini vaccinati e una immunità di comunità raggiunta già da una settimana (superato il 70% della popolazione). Sono numeri importanti che però devono proseguire per arrivare il prima possibile a “schermare” la cittadinanza contro l’insorgere della variante Delta: «Più di 5,5 milioni di lombardi hanno completato il ciclo vaccinale, con i richiami programmati altri 900mila cittadini completeranno la vaccinazione entro ferragosto. Vacciniamoci! Costruiamo un muro contro il virus per proteggere i più fragili», lo ha spiegato solo due giorni fa la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti.

COME SEGUIRE LA CONFERENZA STAMPA DI REGIONE LOMBARDIA

Con i dati aggiornati allo scorso 26 luglio, la Lombardia si è confermata il territorio quarto al mondo per numero e percentuale di vaccinati anti-Covid: «una copertura record più della media Ue e degli Usa», ribadisce l’ex sindaco di Milano e attuale responsabile della Sanità lombarda. In vista dei cambiamenti nel mese di agosto decisi dal Decreto Covid sul Green Pass – e in attesa degli altrettanti nuovi sviluppi sull’obbligo vaccinale da dirimere su scuola, trasporti e lavoro – Regione Lombardia convoca lo “stato maggiore” per la conferenza stampa da Palazzo Lombardia. Presenti e interverranno il presidente Attilio Fontana, la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, l’assessore alla Protezione civile, Pietro Foroni, e il coordinatore della campagna vaccinale, Guido Bertolaso: incontreranno la stampa per fare il punto sull’andamento della campagna vaccinale in Lombardia. Per i giornalisti, l’appuntamento è alle ore ore 14 presso Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N4, Sala Biagi, primo piano. Per tutti gli altri, sarà possibile seguire l’evento in diretta video streaming dalla pagina Facebook di “Lombardia Notizie”.

