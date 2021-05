Bollettino coronavirus Lombardia, dati 5 maggio/ Superata quota 33mila morti covid

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in Lombardia con il nuovo bollettino coronavirus della regione. Appuntamento alle ore 17:00 di oggi, mercoledì 5 maggio, quando sarà emesso il nuovo report riguardante i contagi, i morti e la situazione negli ospedali. Ieri, come si evince dal bollettino del 4 maggio, sono stati scoperti 1.354 casi di positività a fronte di 39.365 tamponi fra 18.497 molecolari e 20.868 antigenici, per un tasso di positività in calo al 3.4%.

Busto Arsizio, morto operaio schiacciato da tornio/ Nuovo incidente lavoro dopo Luana

Purtroppo nella giornata di ieri la Lombardia ha superato un triste traguardo, leggasi le 33mila vittime da covid a causa dei 41 decessi registrati nelle scorse 24 ore. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, 525 persone si trovano in terapia intensiva, 25 in meno, mentre in degenza normale il dato è tornato a crescere, per un totale di 3.263 posti letto occupati, 48 in più. Infine, a livello provinciale, Milano ha conteggiato 353 nuovi casi, Varese 298 e Como altri 198.

Green Pass, cos'è e come funziona/ In vigore dal 15 maggio la certificazione verde

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 5 MAGGIO, FRATELLI D’ITALIA VS COPRIFUOCO

La Lombardia resta comunque con il fiato sospeso, in attesa di capire se la festa per lo scudetto Inter di domenica scorsa possa provocare un nuovo importante focolaio o meno, nel frattempo Fratelli d’Italia ha presentato una mozione in Regione chiedendo l’abolizione del coprifuoco per “ripristinare una normalità senza rischi, senza limitazioni e al ritorno delle libertà personali sancite dalla Costituzione”. Stando a quanto si legge sul documento il coprifuoco serale “si è dimostrato palesemente inefficace come misura di contenimento del contagio, che la misura risale all’autunno dell’anno scorso e oggi appare desueta e inutile”, che la campagna vaccinale “sta procedendo a ritmo serrato e che bisogna dare fiducia ai cittadini, che non possono essere penalizzati e trattati con paternalismo”.

Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.0/ Ingv ultime notizie, paura vicino a Pozzuoli

Sulla questione è intervenuto anche il leghista Andrea Monti, che ha spiegato: “La pandemia che ha travolto il nostro Paese, costringendoci a modificare il nostro stile di vita e a fare pesanti sacrifici, sta venendo finalmente sconfitta, grazie alla campagna vaccinale che stiamo portando avanti in Lombardia con ottimi risultati. Questo non deve certo farci abbassare la guardia, ma e’ anche giusto, oltre che doveroso, lavorare per un progressivo ritorno alla normalità, osservando l’andamento epidemiologico e agendo di conseguenza. Il ritorno alla normalità, rispettando le norme di sicurezza, è quello che chiediamo come Lega ed è quello che vogliono i cittadini lombardi e italiani”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 4 MAGGIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA