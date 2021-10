Bollettino coronavirus Lombardia, dati 5 ottobre/ -13 ricoverati, +6 morti

Come sta evolvendo la pandemia di covid in Lombardia? Lo scopriremo questa sera, poco dopo le ore 17:00, quando puntuale come sempre verrà comunicato il bollettino coronavirus della regione aggiornato con tutti i dati di oggi, martedì 5 ottobre. Nell’attesa andiamo a rivedere velocemente il bollettino di ieri, lunedì 4 ottobre, giorno in cui storicamente i casi tendono ad essere al ribasso per via dei pochi test analizzati. E così che nelle scorse 24 ore sono emersi 106 nuovi positivi al covid a fronte di 15.695 tamponi processati, sia antigenici che molecolari.

Guido Rasi/ “La copertura dell'80% dei vaccini inizia a far vedere i suoi effetti”

A livello ospedaliero, invece, la situazione continua ad essere decisamente rosea visto che vi sono in terapia intensiva 57 pazienti, dato in calo di una unità rispetto al bollettino di ieri, mentre in area medica il numero totale segna quota 347, in diminuzione di 12 allettati rispetto alla precedente comunicazione. Purtroppo anche ieri si sono registrati dei morti per covid, leggasi 6, mentre per quanto riguarda le province si segnalano 36 nuovi casi a Milano fra città e zone limitrofe.

"Inquinamento aria alimenta Covid"/ Oms: "Rischio ambientale per la salute"

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 5 OTTOBRE: LE PAROLE DELLA MORATTI

Per l’ennesimo giorno di fila sono quindi positivi i numeri della regione Lombardia, e questo grazie ad un virus che sta lentamente scemando, contrastato in maniera efficace da una campagna di vaccinazione che nella regione di Fontana sta toccando numeri record. E a proposito a partire dalla giornata di ieri, lunedì 4 ottobre 2021, sono scattate le terze dosi per gli over 80, una nuova fascia dopo aver iniziato a vaccinare i più fragili.

A riguardo la vicepresidente della regione Lombardia nonché assessora regionale al Welfare Letizia Moratti,

ha spiegato: «La nostra campagna vaccinazioni anti-Covid si prepara a un’altra fase fondamentale per vincere questa lunga battaglia contro il virus. L’invito è come sempre di prenotarsi e vaccinarsi, certa che il senso civico finora dimostrati dai lombardi ci permetterà di mettere ancora in sicurezza i nostri i nostri anziani e prepararci a vivere autunno e inverno in serenità».

Bollettino vaccini covid oggi 5 ottobre/ Già 153mila terze dosi somministrate

© RIPRODUZIONE RISERVATA