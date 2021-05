Bollettino coronavirus Lombardia, dati 6 maggio/ Tasso di positività al 3%

Il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, giovedì 6 maggio 2021, verrà comunicato dalla Regione come sempre in serata, indicativamente attorno alle ore 17:00. Scopriremo quindi a breve come sta procedendo il contagio, con tutti gli ultimi aggiornamenti sui nuovi contagi, la situazione ospedaliera e i morti. La curva sta decrescendo sempre più in quella che resta la regione storicamente più colpita dal virus, e conferma ne è stato anche il bollettino comunicato ieri (qui il report completo), quando i contagi emersi sono stati 1.557 su 50.251 tamponi analizzati.

Le vittime da covid sono state invece 32 (totale da inizio pandemia pari a 33.046), mentre il tasso di positività, il rapporto fra i positivi emersi e il numero di tamponi processati, è sceso al 3%, leggermente in calo rispetto a 48 ore fa (3.4%). Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, si registrano 6 posti letto occupati in meno nei reparti di terapia intensiva degli ospedali lombardi, totale 519, mentre in degenza normale il calo è stato pari a 75, per un totale di pazienti ricoverati con il covid pari a 3.188. Infine un breve excursus sulle province con più casi, con Milano che ovviamente è stata la zona più colpita con 369 nuovi casi emersi, seguita da Varese a quota 227 e da Brescia a 223.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 6 MAGGIO, MORATTI SULLE CARCERI

Intanto, in attesa di capire se la festa Inter provocherà o meno un aumento dei contagi, nelle scorse ore è uscita allo scoperto nuovamente la vicepresidente della regione Lombardia, Letizia Moratti, assessore al welfare, che rispondendo ad un’interrogazione del Movimento Cinque Stelle ha fatto chiarezza sulla variante indiana: “I soggetti a cui è stata genotipizzata una variante sono in totale 5.540: 5.423 per la variante inglese, 33 per la sudafricana, 50 per la giapponese-ex brasiliana, 34 per quella nigeriana”. La Moratti ha parlato anche della situazione carceri in Regione, spiegando che: “Regione Lombardia in ambito penitenziario ha utilizzato azioni di diagnosi e contact tracing molto avanzate. Esse hanno consentito un immediato avvio della campagna vaccinale”.

Più del 60% dei detenuti ha ricevuto la prima dose, con punte massime dell’80% in alcuni degli istituti principali come Opera, San Vittore, Bollate, Monza e Brescia: “Era importante porre la massima attenzione all’interno di strutture come le carceri – ha concluso Letizia Moratti – per evitare la diffusione del virus e l’insorgere di pericolosi focolai. Regione Lombardia l’ha fatto, da una parte attraverso un’azione di monitoraggio e di contact tracing con i tamponi; dall’altra procedendo alla vaccinazione del personale di Polizia penitenziaria e detenuti con percentuali significative”.

