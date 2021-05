Bollettino coronavirus Lombardia, dati 8 maggio/ Tasso di positività giù, 3.4%

Ecco il bollettino coronavirus di oggi, sabato 8 maggio 2021, della regione Lombardia. Il classico report quotidiano con tutti i contagi, i morti e i ricoverati per Covid é atteso nel tardo pomeriggio, e ci farà capire come sta evolvendo la curva epidemiologica in Lombardia. Come sempre, prima di leggere i nuovi dati, rivediamo velocemente quelli di ieri, di modo anche da fare un raffronto, a cominciare dai nuovi contagi, che così come comunicato dal bollettino di venerdì sono stati 1.759 su 51.195 mila tamponi analizzati, sia antigienici che molecolari (tassi di positività al 3.4%).

Le vittime da Covid in Lombardia sono state invece 25, per un totale da inizio pandemia pari a 33.106, mentre la situazione ospedaliera racconta di 491 pazienti ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali regionali (22 in meno rispetto a 48 ore fa), e altri 2.978 in degenza ordinaria, per un calo totale di 104 pazienti ricoverati. Infine, per quanto riguarda le province con più casi, Milano ne conta 582, seguita da Brescia a quota 224 e da Varese con 176 nuovi contagi. Numeri positivi quindi, grazie anche ad una campagna vaccinale che sta proseguendo spedita e che da lunedì riguarderà i 50enni.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 8 MAGGIO, ESAMI “ORDINARI” IN FORTE CALO

Intanto nella giornata di ieri si è tenuto un consiglio regionale, e il Partito Democratico ha sollevato una questione all’assessora al Welfare, Letizia Moratti: «Abbiamo portato all’attenzione dell’aula una delle tante conseguenze del Covid – le parole del consigliere Jacopo Scandella – ovvero il rinvio di decine di migliaia di esami, di interventi chirurgici che non hanno a che fare con il Covid».

Quindi spiega meglio: «Da ottobre in Lombardia il tasso di occupazione delle terapie intensive per Covid è sempre rimasto superiore al 30% e questo ha limitato di molto l’attività ordinaria degli ospedali. Ora bisogna recuperare in fretta, perché i dati sono molto preoccupanti. Nell’ultimo anno abbiamo avuto, ad esempio, una riduzione tra il 30 e il 40% delle attività di prevenzione come mammografie e pap test. La stessa percentuale riguarda interventi per il tumore al seno, tumore alla prostata o per i bypass». Il consigliere Dem ha concluso: «Serve un piano specifico. A tal proposito abbiamo sollecitato la Giunta. Occorre predisporre nel più breve tempo possibile un piano per ogni Ats, anche attingendo a nuovo personale, che consenta di recuperare le prestazioni rinviate durante questo anno».

