Vaccini Lombardia, da lunedì prenotazioni 50-59enni/ Fontana: “85mila dosi al giorno”

Da lunedì 10 maggio la Regione Lombardia apre le prenotazioni per i vaccini ai 50-59enni, proseguendo la campagna vaccinale ormai in rapida ascesa dopo le iniziali difficoltà: l’annuncio è stato dato dal Presidente Attilio Fontana e dalla assessore al Welfare Letizia Moratti. «Lunedì 10 maggio apriremo la prenotazione per la vaccinazione dei cittadini appartenenti alla fascia di età 50-59 anni», ha spiegato il Governatore intervistato a Sky Tg24, «La campagna vaccinale procede spedita. Purtroppo a causa della carenza di vaccini abbiamo dovuto rallentare, infatti il generale Figliuolo ha abbassato il target per la nostra regione, che ora si attesta intorno alle 85.000 inoculazioni al giorno. Voglio comunque sottolineare che la Lombardia è l’unica, insieme ad altre due regioni, ad avere mantenuto e superato i target».

Le 100mila dosi al giorni, il primo target fissato, è stato superato alcuni giorni mentre in altri si è rimasti appena sotto, ma per il numero di dosi al momento arrivate in Lombardia più di così non è possibile fare tanto che il commissario all’emergenza ha abbassato il medesimo target iniziale: in merito alle prossime settimane, Fontana conferma il miglioramento dei dati «La situazione è sempre in costante miglioramento, i nostri numeri migliorano e quindi sono convinto che verrà confermata la zona gialla». Al momento, l’unico vero timore è che la curva epidemiologica possa subire un’impennata dopo gli assembramenti di domenica a Milano per la festa scudetto dell’Inter.

VACCINI LOMBARDIA, MORATTI “RICHIAMO SECONDA DOSE A 42 GIORNI”

«Fascia d’età 50/59 anni: a partire da lunedì 10 maggio via libera alla prenotazione per i cittadini nati tra il il 1962 e il 1971 attraverso: portale ufficiale, portalettere, sportelli Atm di Poste Italiane, numero verde 800.894545»: così la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti sui social, annunciando anche la ripresa della campagna vaccinale per il personale scolastico, «Chi non ha aderito lo potrà fare da inizio settimana prossima attraverso Poste, quelli in attesa della 2° dose riceveranno in questi giorni un sms per l’appuntamento». Commentando poi la circolare del Ministero della Salute (su parere Cts) in merito all’allungamento dei tempi di richiamo per la seconda dose di vaccino Pfizer e Moderna, Fontana spiega a Sky «A partire da domani, venerdì 7 maggio dunque gli appuntamenti per la seconda dose di Pfizer e Moderna saranno fissati nella sesta settimana (35-42 giorni) e non più a 21 o 28. Nulla cambia per coloro ai quali è già stata somministrata la prima dose e hanno già l’appuntamento per il richiamo. In questo modo potremo coinvolgere almeno con la prima dose un numero maggiore di persone».

