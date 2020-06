Bollettino coronavirus Lombardia/ Video diretta conferenza stampa: dati 1 giugno

Pubblicità

Ieri sono arrivate delle buone notizie, atteso attorno alle ore 17.30 il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, lunedì 1 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +33 morti e +210 casi positivi (su 12.427 tamponi effettuati): il bilancio totale è così salito a 16.112 decessi e 88.968 contagiati. Dati in calo rispetto ai giorni precedenti, dunque, e sono giunte delle buone notizie anche dagli ospedali: +990 tra guariti e dimessi (51.860), -2 ricoverati in terapia intensiva (170) e -176 ricoverati negli altri reparti Covid (3.131).

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 23.076 in provincia di Milano (di cui 9.788 Milano città), 13.366 in provincia di Bergamo, 14.768 in provincia di Brescia, 3.853 in provincia di Como, 6.459 in provincia di Cremona, 2.743 in provincia di Lecco, 3.474 in provincia di lodi, 3.357 in provincia di Mantova, 5.518 in provincia di Monza e Brianza, 5.338 in provincia di Pavia, 1.463 in provincia di Sondrio, 3.619 in provincia di Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: “SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO”

Ieri Alberto Zangrillo, primario San Raffaele di Milano, ha affermato che il coronavirus clinicamente non esiste più e si è acceso il dibattito nel mondo scientifico. Un occhio di riguardo va proprio alla Lombardia, la regione più colpita dall’emergenza sanitaria. Intervenuto ai microfoni di Agorà, Fabrizio Pregliasco ha spiegato: «La situazione è molto migliorata grazie ad una sistematica adozione di test sierologici e di tamponi che sono finalmente ampiamente disponibili».

Il direttore sanitario Irccs Galeazzi di Milano ha evidenziato che la situazione in Lombardia adesso è sotto controllo, sottolineando che la quota oggettiva di infetti è bassissima, 2.4 per 10 mila abitanti. Pregliasco ha poi rimarcato: «Ritengo fondamenta la riapertura sempre nell’ottica di una vigile serenità, ci sarebbe voluto un lockdown molto più lungo per ottenere un valore vicino allo zero. Il coronavirus continua a circolare, per questo motivo ognuno deve sentirsi responsabile: solo in questo modo elimineremo la possibilità di avere focolai».

