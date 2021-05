Bollettino coronavirus Ministero Salute 11 maggio/ Più di 123mila morti da covid

E’ tempo di aggiornare i contagi in Italia con il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, quello di oggi, martedì 11 maggio 2021. Scopriremo attorno alle ore 17:00 quanti saranno i nuovi contagi, le nuove vittime e la situazione ospedaliera, nel frattempo, rivediamo il report di ieri, quando i casi emersi sono stati solamente 5.080, un dato fra i più bassi degli ultimi mesi, anche se inficiato dai pochi tamponi processati, ieri 226.006, con un tasso di positività in salita al 3.9% dal 3.6 di domenica.

Continua ad essere sotto la soglia dei 200 il numero di vittime, ieri 198 (domenica erano state 139), per un totale che ha superato quota 123mila, leggasi 123.031, mentre negli ospedali vi sono 34 pazienti in meno in terapia intensiva (2.158), con 15.427 ricoverati in degenza ordinaria (+7). Infine, per quanto riguarda le regioni, la Campania è stata quella con più casi, quasi 1.000, mentre in Lombardia il dato dei contagi è stato di 583 (qui il bollettino completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 11 MAGGIO, BASSETTI SU ASTRAZENECA

Intanto si continua a discutere della questione AstraZeneca e delle dosi in “giacenza” perchè rifiutate da numerosi italiani “spaventati”. Secondo il professor Matteo Bassetti è giusto che le stesse vengano redistribuite: «Le dosi di vaccini di AstraZeneca e altri che non vengono utilizzate perché i cittadini le rifiutano – scrive su Facebook il direttore della clinica San Martino di Genova – devono essere messe immediatamente a disposizione delle Regioni in cui questi vaccini vengono somministrati perché favorevolmente accolti dalla popolazione. È gravissimo che ci siano milioni di vaccini non utilizzati». Quindi Bassetti aggiunge e conclude: «Come detto molte volte chi rifiuta il vaccino vuol dire che non ne ha capito l’importanza. Devono essere premiate le Regioni in cui questi vaccini sono stati maggiormente utilizzati». La Lombardia ha chiesto al governo di poter utilizzare queste giacenze ma al momento la sua richiesta non è stata accolta.

