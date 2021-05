Bollettino coronavirus Ministero Salute 10 maggio/ 139 morti, dato più basso da mesi

Continuano a migliorare i numeri della pandemia di covid in Italia, e in attesa del bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, lunedì 10 maggio, lo si capisce chiaramente dai numeri del report di qui (qui tutti i dati completi). Nelle scorse 24 ore sono infatti emersi 8.292 casi, il numero più basso dal mese di ottobre, a fronte di 226.006 tamponi processati fra antigenici e molecolari. Cala anche il dato relativo alle vittime, ieri 139 contro le 244 di sabato, per un totale da inizio pandemia comunque drammatico, pari a 122.833 decessi.

Al momento vi sono in Italia 383.854 persone con il covid (-6.266 in 24 ore), di cui 366.242 in isolamento domiciliare. Negli ospedali troviamo invece 2.192 persone in terapia intensiva, per un totale di 15.420 ricoverati. La regione che ha registrato più casi, infine, è stata ancora una volta la Lombardia, 1.326 (qui il bollettino completo), seguita da Campania e Lazio.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 10 MAGGIO, BASSETTI SUL COPRIFUOCO

Intanto quella che si apre oggi potrebbe essere l’ultima settimana con il coprifuoco alle ore 22:00, visto che il governo potrebbe decidere di spostarlo fino alle 23/24:00 da lunedì 17, per poi magari eliminarlo definitivamente dal primo di giugno. A riguardo il professore Matteo Bassetti, direttore della clinica San Martino di Genova, ha spiegato: “Abolire ora il coprifuoco? Sarei più per farlo, ma facendolo rispettare – le sue parole rilasciate all’Adnkronos – portandolo a mezzanotte magari per questo periodo di maggio, fino a che non avremo una riduzione significativa, e poi a giugno, a metà mese, eliminarlo del tutto”. Bassetti ha quindi aggiunto e concluso: “Il coprifuoco fatto così non solo non serve ma serve al contrario, è controproducente fisiologicamente. Perché così, fissato alle 22 e con i ristoranti aperti, non fai altro che concentrare in un periodo di tempo più breve lo stesso numero di persone. Il coprifuoco ha come obiettivo primario quello di disincentivare le persone a uscire, ad andare in giro, ma in questo modo non le disincentivi anzi le concentri in un periodo più breve”.

