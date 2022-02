Bollettino coronavirus Ministero Salute 12 febbraio/ -587 ricoveri, positività 10.1%

E’ sabato 12 febbraio 2022, penultimo giorno della settimana, e anche in data odierna verrà comunicato il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute con tutti i dati aggiornati. Sta per chiudersi una nuova settimana positiva dal punto di vista della pandemia di covid, visto che i contagi sono costantemente decresciuto, di pari passo agli ospedalizzati, e anche il bollettino di ieri lo ha confermato. I nuovi contagi emersi sono stati infatti 67.152 a fronte di 663.786 tamponi processati sia antigenici che molecolari.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 11 FEBBRAIO/ +60 decessi, tasso positività in calo

Bene il dato relativo agli ospedalizzati, visto che ad oggi ne vari nosocomi italiani troviamo 1.265 pazienti ricoverati in terapia intensiva, e altri 16.824 in area medica, un doppio dato che rispetto a 24 ore fa è diminuito rispettivamente di 57 e 530 allettati. Resta invece sempre alto il numero di morti per covid, ieri altri 334, per un totale di 150.555 decessi da covid dal 20 febbraio di due anni fa ad oggi. Il tasso di positività è stato invece ieri del 10.1 per cento, infine, per quanto riguarda la regione Lombardia, i casi emersi sono stati in totale 7.099, così come da bollettino dedicato.

CORONAVIRUS ITALIA BOLLETTINO SALUTE 11 FEBBRAIO/ 67.152 nuovi casi e 334 morti

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 12 FEBBRAIO: IL COMMENTO DELLA PROFESSORESSA SALMASO

E a partire dalla giornata di ieri, venerdì 11 febbraio, è caduto l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto ma la professoressa ed epidemiologa Salmaso, fra le voci più autorevoli in questi due anni di epidemia, ha comunque invitato la popolazione a mantenere altissima la guardia: “Anche senza mascherine necessarie precauzioni individuali”, sono le parole rilasciate ieri ai microfoni del Corriere della Sera. La dottoressa dell’Associazione italiana di epidemiologia, ha quindi parlato del numero di vaccinati in Italia, che è molto alto: “ecco perché è stato deciso di abolire l’obbligo di indossare la protezione all’aperto nell’ottica di procedere verso un progressivo allentamento delle misure attuali. una prescrizione introdotta con strumenti legali. Ma non vorrei passasse il messaggio, sbagliato e pericoloso, che non sia più necessario usarle”.

Pillole anti-Covid: 5348 italiani curati con Molnupiravir/ Dati: 41 con Paxlovid

Quindi ha ribadito e concluso: “Le precauzioni individuali devono restare ben salde. Evitare gli assembramenti, mantenere il distanziamento fisico. Questi comportamenti restano comunque preziosi per ridurre il rischio di contagio dell’infezione trasmessa per via aerea, specie quando si è a contatto con non vaccinati”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA