Bollettino coronavirus Ministero Salute 13 giugno/ Boom tasso positività, 14.8%

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in Italia con il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, lunedì 13 giugno 2022. Scatta una nuova settimana sul calendario ma a livello di pandemia non dovrebbe cambiare molto rispetto agli ultimi mesi, visto che le prospettive sono decisamente rosee e per ora non si intravedono segnali di allarme. Anche se la sottovariante Omicron BA.5 sta diffondendosi in maniera costante, gli esperti ritengono che la stessa non sia più gravedella Omicron “standard”, di conseguenza non ci dobbiamo preoccupare più di tanto, pur mantenendo le attenzioni al massimo.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 13 giugno/ -9 ricoveri, positività 11.6%

Intanto andiamo a rivedere il bollettino coronavirus ministero salute di ieri, quando i contagi emersi sono stati 18.678 su 127.704 tamponi processati, per un tasso di positività pari al 14.8 per cento, per un incremento del 2.8%. Negli ospedali italiani troviamo invece 183 pazienti ricoverati in terapia intensiva, dato in calo di 10 unità, e altri 4.118 in area medica, per una crescita di 42 unità rispetto al precedente report. Il numero dei morti è stato ieri di 26, per un totale di vittime di covid da inizio pandemia di 167.391, mentre la regione Lombardia ha comunicato 2.368 nuovi contagiati, così come si evince dal bollettino dedicato di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 12 GIUGNO 2022/ Dati: +2.368 casi, 12 morti

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 13 GIUGNO: LE DECISIONI SULLE MASCHERINE

In attesa del bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, continua la discussione in seno al governo in merito all’obbligo delle mascherine agli esami di maturità. Fra due giorni, il prossimo 15 giorni, decadrà la misura riguardante l’obbligo del dispositivo al chiuso, quindi via da cinema, teatri e via discorrendo.

Si discute invece se sia il caso di mantenere la mascherina sui trasporti pubblici, cosa caldeggiata da numerosi addetti ai lavori, a cominciare dal ministro della salute Roberto Speranza, mentre, come detto sopra, restano i dubbi per quanto riguarda la scuola e l’esame di maturità. Allo stato attuale non è ancora chiaro se il dpi dovrà essere adottato o meno ma è probabile che già nella giornata odierna venga fatta chiarezza con un vertice di governo che stabilisca una volta per tutte come procedere. La sensazione è che si vada verso l’addio alla mascherina anche a scuola.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 12 GIUGNO 2022/ Dati Min. Salute: +18678 casi, 26 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA