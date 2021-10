Bollettino coronavirus Ministero Salute 12 ottobre/ +47 ricoverati, positività 1.3%

E’ martedì 12 ottobre 2021 e anche oggi scopriremo il bollettino coronavirus del ministero della salute, il report con tutti gli ultimi aggiornamenti in merito alla pandemia di covid nel nostro Paese. Quello di oggi come sempre sarà il primo vero bollettino settimanale in quanto il lunedì i contagi sono in difetto per via dei pochi tamponi processati. Basta rileggere il report di ieri per capirlo, visto che i nuovi casi emersi ieri sono stati solo 1.516, altro minimo storico da mesi, ma a fronte di 114.776 tamponi processati, sia antigenici quanto molecolari.

Il tasso di positività è stato quindi pari a 1.3% leggermente in rialzo rispetto a domenica (altro “classico” del lunedì), mentre le vittime per covid sono state in totale 34. A livello ospedaliero si segnala ancora una volta una situazione positiva, con 274 ricoverati in totale in terapia intensiva, dato in aumento di 10 unità, mentre in area medica i pazienti con sintomi covid sono in totale 2.688, più 37 rispetto alla precedente comunicazione. Segnaliamo infine i soli 87 contagi della Lombardia, così come emerso dal bollettino di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 12 OTTOBRE: LE PAROLE DI STIRPE

Intanto si avvicina inesorabilmente il 15 ottobre, giorno in cui entrerà in vigore il green pass obbligatorio per tutti i lavoratori. A riguardo sono importanti le dichiarazioni rilasciate da Maurizio Stirpe, vicepresidente di Confindustria con delega alle Relazioni industriali, intervistato nella giornata di ieri dai microfoni del Corriere della Sera.

“L’impianto normativo del Green pass nei luoghi di lavoro nel complesso è solido – ha garantito – certo, l’applicazione nelle singole realtà produttive può evidenziare questioni particolari. Ma queste vanno affrontate caso per caso, prima di tutto con il buon senso”. Stripe si è espresso anche sul fatto che numerose imprese stanno pagando di tasca propria il tampone ai dipendenti: “Le nostre indicazioni vanno in senso contrario – ci tiene a precisare – pagare i tamponi a chi non si vaccina va contro il fine con cui il governo ha varato questo provvedimento, cioè incentivare le vaccinazioni. Una ratio che noi condividiamo”.

