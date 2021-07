Bollettino coronavirus Ministero Salute 14 luglio/ Calano positività e ricoveri

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, mercoledì 14 luglio 2021, verrà comunicato attorno alle ore 17:00 di questa sera, appuntamento ormai quotidiano da quasi 17 mesi a questa parte. Fra poche ore scopriremo quindi come sta evolvendo la curva epidemiologica in Italia, che negli ultimi giorni è tornata a salire, anche se mantenendosi su livelli non preoccupanti. Il bollettino di ieri, a riguardo, ha registrato 1.534 nuovi contagi a fronte di 192.453 tamponi analizzati (tasso di positività pari allo 0.8% in discesa rispetto a ieri).

Bene la situazione ospedaliera, dove anche nelle scorse ore si è verificata una riduzione delle persone ricoverate a causa del covid: nel dettaglio vi sono 157 pazienti in terapia intensiva (calo di 1 unità), e altre 1.128 nei reparti di degenza ordinaria degli ospedali italiani (in decrescita rispetto al precedente report di 12 pazienti). Infine, solito breve excursus sulle regioni, con la Lombardia che ieri ha registrato 241 nuovi contagi (qui il report di ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 14 LUGLIO: IL MONITO DI BISCEGLIA

Numeri in rialzo quindi quelli legati alla pandemia e meritano senza dubbio attenzione le parole rilasciate nella giornata di ieri da Luca Bisceglia. Parlando con i microfoni del quotidiano il Corriere della Sera, il presidente dell’Associazione italiana di epidemiologia, citando uno studio pubblicato lo scorso 28 giugno sulla rivista Jama dei medici internisti degli Stati Uniti, ha sottolineato la pericolosità delle riunioni domestiche al chiuso per varie occasioni come feste di compleanno, “pizzate” ed eventi vari.

Bisceglia parla di “un collegamento evidente” fra queste festicciole e i contagi di covid, specificando più nel dettaglio: “Si è visto che la prevalenza di diagnosi di positività era di 8,6 volte ogni 100 mila abitanti superiore nelle famiglie che avevano celebrato un compleanno durante le settimane dello studio (svolto nel 2020) e che la prevalenza era addirittura doppia nelle famiglie con un bimbo piccolo”. Ecco perchè gli esperti sconsigliano di invitare troppe persone a casa, ed in particolare, se non vaccinate.

