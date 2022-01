Bollettino coronavirus Ministero Salute 16 gennaio/ +14 in T.I., positività 16.1%

E’ lunedì 16 gennaio 2022 e anche nelle prossime ore scopriremo l’evoluzione della pandemia di covid con il classico bollettino coronavirus del ministero della salute. L’appuntamento ormai lo sapete, è a dopo le ore 17:00, quando il dicastero preposto comunicherà tutti gli ultimi aggiornamenti sulla curva pandemica, a cominciare dal numero di contagiati, quindi gli ospedalizzati e i deceduti. La quarta ondata sembrerebbe aver raggiunto il suo picco, ma lo scopriremo solo nelle prossime ore, nell’attesa, rivediamo brevemente il bollettino di ieri quando i nuovi casi emersi sono stati in totale 149.512 su 927.846 tamponi analizzati sia molecolari quanto antigenici rapidi.

Il tasso di positività è stato pari al 16.1 per cento, dato che si mantiene a livelli ancora alti, mentre negli ospedali si è registrata una doppia crescita: in terapia intensiva il numero di allettati è aumentato di 14 unità, per un totale di 1.691 ospedalizzati, mentre in degenza ordinaria la crescita è stata più marcata, +349, per un computo aggiornato pari a 18.719 ricoverati. Chiudiamo con il dato relativo alle vittime da covid, ieri altre 248, e con i contagi della regione Lombardia, ieri 26.773 come si evince dal bollettino dedicato.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 16 GENNAIO: BIANCHI SU RIAPERTURE SCUOLE

E con oggi scatta la prima settimana da quando la scuola ha riaperto dopo le vacanze natalizie. Nonostante le volontà dei governatori, il governo ha tirato dritto, riaprendo le aule, e il ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, si è detto soddisfatto. Intervistato nella giornata di ieri dai microfoni dell’emittente Radio 24, ha tirato un primo mini bilancio dicendo: “Il famoso disastro che ci doveva essere con la riapertura della scuola dopo la pausa di Natale “non c’è stato”.

Quindi il titolare del Miur ha proseguito: “Ci sono stati disagi differenziati zona per zona, ma la scuola ha riaperto e si è affermata la convinzione che la scuola è un elemento fondante, la scuola è la priorità, è un diritto”. Il ministro dell’istruzione si è poi voluto complimentare con i presidi, spiegando che gli stessi “hanno lavorato bene”. Riaprire le scuole in presenza, evitando ulteriore dad, è stata quindi una mossa vincente, alla luce anche del fatto che il picco della quarta ondata sembrerebbe essere stato raggiunto, ma la verità la si scoprirà solo in questa settimana.



