Bollettino coronavirus Ministero Salute 16 gennaio/ 81mila morti da febbraio

Altro giorno e altro appuntamento con il bollettino coronavirus del ministero della salute. Anche per oggi, sabato 16 gennaio 2021, verrà reso pubblico attorno alle ore 17:00 il nuovo report contenente tutti i dati principali in merito all’andamento della pandemia di covid, a cominciare dai nuovi casi registrati, passando dalle vittime, e arrivando fino alla situazione ospedaliera. Intanto nella giornata di ieri è stato firmato il nuovo Dpcm che stabilisce le misure di restrizione in vigore nelle prossime settimane, e nel contempo, la nuova divisione in fasce. La novità riguarda la “zona bianca”, quella dove i contagi sono solo 50 su 100.000 e un indice Rt molto basso, traguardo che per ora nessuna regione ha raggiunto.

Nell’attesa dell’entrata in vigore (domani 17 gennaio), diamo una ripassata all’aggiornamento di ieri, quando sono stati scoperti 16.146 nuovi casi di covid a fronte di 273.506 tamponi. Cala in maniera drastica il tasso di positività, passato dal 10.7% di giovedì al 5.9% di ieri, dopo che nel computo dei test sono stati inseriti anche gli antigenici. Resta ancora altissimo il numero delle vittime, 477, in ribasso comunque rispetto all’aggiornamento di 48 ore fa, quando erano stato 522. Ormai abbiamo superato gli 81mila morti, mentre i vaccinati totali sono poco più di un milione.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, CONTE ESULTA PER I VACCINI

E in attesa del nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, emergono le parole del presidente del consiglio, Giuseppe Conte, che ha esultato dopo che l’Italia si è portata in vetta al numero di vaccinati in Unione Europea: “Un milione di italiani – le parole del Premier riportate da Skytg24.it in data 14 gennaio – ha ricevuto il vaccino anti #covid19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro Servizio sanitario nazionale per la risposta straordinaria. L’Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante. Andiamo avanti così mantenendo sempre alta la guardia”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero salute di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 15 GENNAIO





