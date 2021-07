Bollettino coronavirus Ministero Salute 19 luglio/ Dati in crescita, positività 1.9%

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, lunedì 19 luglio, sarà comunicato come sempre in serata, dopo le ore 17:00. Il report di oggi sarà al ribasso visto che il primo giorno della settimana vengono conteggiati i contagi riferiti ai tamponi della domenica, quando gran parte dei laboratori sono chiusi, ma mostrerà sicuramente indicatori in crescita, così come già evidenziato nel bollettino di ieri, quando i nuovi casi emersi sono stati 3.127 con un tasso di positività dell’1.9%.

Pregliasco: “Terza dose per i fragili nel 2022”/ “Obbligo vaccino per insegnanti”

I test analizzati fra molecolari e antigenici sono stati 165.269, mentre negli ospedali i numeri continuano ad essere tutto sommato positivi, con 6 pazienti ricoverati in meno in terapia intensiva (totale 156), e 25 in più invece in degenza normale, dove il dato racconta di 1.136 persone allettate nei nosocomi con sintomi covid. Bene anche il numero dei morti, mai così basso da mesi, solo 3 vittime per un totale di 127.867, mentre la Lombardia è stata la regione che ha comunicato più contagi, 369 (qui il bollettino completo).

Viola: “Vaccinati? No a quarantena”/ “Se si infettano hanno carica virale bassissima”

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 19 LUGLIO, LA CASELLATI SUL GREEN PASS

Numeri in rialzo quindi e in Italia prosegue di conseguenza il dibattito sul Green Pass, con la politica schierata fra chi vorrebbe estenderlo ad altre realtà, sulla base del modello francese, e chi meno. A riguardo ne ha parlato ieri anche la presidente del Senato Casellati, che a margine dell’evento “la Ripartenza” al teatro Petruzzelli di Bari, ha spiegato: “Credo molto nella responsabilità dei cittadini. Gli italiani hanno saputo sempre decidere per il meglio. Quindi io credo che se vorranno introdurre l’obbligatorietà, ma ho visto che c’è già una percentuale elevata, siamo pari al 70% di vaccinazione e credo che questo abbia dimostrato che siamo un grande popolo”. Quindi l’esponente di Forza Italia ha invitato la popolazione a vaccinarsi: “Oggi occorre vaccinarsi. Per ripartire abbiamo bisogno di avere una tranquillità sanitaria e il vaccino ci può portare a questo. E’ il presupposto della ripartenza”.

LEGGI ANCHE:

Green Pass, Decreto Covid 26 luglio/ Verbale Cts: 2 dosi vaccini, convincere over-60

© RIPRODUZIONE RISERVATA