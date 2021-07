Green Pass, Decreto Covid 26 luglio/ Verbale Cts: 2 dosi vaccini, convincere over-60

VERBALE CTS AL GOVERNO

Sono giorni frenetici a Palazzo Chigi per mettere a punto il nuovo Decreto Covid che dal prossimo 26 luglio (data ancora tutta da confermare) andrà a modificare le regole sul Green Pass, la campagna vaccinale, la proroga dello stato d’emergenza e la modifica dei parametri per i cambi di “colore” delle Regioni. Dallo scontro molto acceso tra Pd-M5s-LeU e Lega-FI-IV nell’esecutivo – su come ampliare il pass vaccinale e quali obblighi eventuali inserire sui vaccini – sarà il Premier Mario Draghi a tentare una sintesi nei prossimi due passaggi chiave: domani (al più tardi mercoledì) la Cabina di regia anti-Covid, giovedì il Consiglio dei Ministri, nel mezzo le riunioni con Cts e Regioni per mettere a punto l’intero piano strategico nella lotta alla variante Delta della pandemia.

L’obiettivo è duplice: salvare l’estate (turismo, socialità ed economia) ed evitare nuove ondate in ospedali, al momento comunque escluse dalla doppia dose del vaccino anti-Covid. Anticipato dal Corriere della Sera, il verbale che il Comitato Tecnico Scientifico consegnerà nelle prossime ore al Governo prevede la messa a punto, nero su bianco, delle regole consigliate nel prossimo Decreto Covid: rilasciare il Green Pass solo dopo la doppia dose (dopo 14 giorni dall’ultima), potenziare la campagna dei vaccini per gli over 60, modificare i parametri per le Regioni in modo da non effettuare nuove chiusure.

GREEN PASS: COME CAMBIERÀ

Al momento il Green Pass “allargato” non dovrebbe prevedere le proposte “estreme” giunte nelle ultime ore dai due principali consiglieri-collaboratori, Walter Ricciarid e Sandra Zampa: per il docente scienziato, occorre rendere il pass vaccinale obbligatorio nelle scuole e sui mezzi pubblici anche quotidiani come metropolitana e bus. Per la ex sottosegretaria in quota Pd invece, l’obbligo va esteso anche a supermercati, ipermercati e centri commerciali: la mediazione di Palazzo Chigi con il Centrodestra (Salvini in netta opposizione al “super Green Pass”, con lui anche Giorgetti, Renzi e Forza Italia) invece dovrebbe portare, secondo le ultime anticipazioni, ad un Green Pass inserito nel Decreto Covid con regole ampliate rispetto ad adesso ma senza un obbligo vaccinale “mascherato” come avviene in Francia. Prevederà innanzitutto un ciclo completo di vaccinazione e non più con una sola dose: dovrebbe entrare in vigore il 1 agosto anche per evitare cambi di colore delle Regioni e mantenere l’Italia bianca almeno fino a metà mese. Sarà richiesto (in alternativa un tampone negativo) all’ingresso di stadi, piscine, palestre, concerti e tutte le attività collettive: si discute sui ristoranti e bar al chiuso, ma la decisione arriverà solo in CdM nei prossimi giorni.

COSA CONTERRÀ IL DECRETO COVID?

Allargando il campo sul Decreto Covid pronto ad essere presentato, oltre al Green Pass vi saranno altri due elementi fondamentali nel testo preparato dai tecnici: la proroga dello stato d’emergenza per 3 o al massimo per 6 mesi; la modifica dei parametri per la classificazione di rischio e i cambi “colore” delle Regioni. Su questo, il verbale Cts citato dal “Corriere della Sera”, indica esplicitamente «Il governo accoglierà la richiesta delle Regioni e modificherà i parametri per le fasce di rischio in modo da tenere in maggior conto il numero di ricoverati in area medica e terapia intensiva». Per farlo occorrerà un doppio “binario” di movimento: da un lato la modifica appunto dei parametri per far rimanere l’Italia ancora in zona bianca, dall’altro il Green Pass obbligatorio in tutti i luoghi dove vi sarà un elevato contatto con estranei. Sempre il Cts indica come la variante Delta — destinata, a breve tempo, a divenire dominante in Italia — «è in grado di indurre una sintomatologia grave, con significativi indici di ospedalizzazione e anche di letalità, nei soggetti che hanno più di 60 anni non vaccinati ed anche, sia pure in misura in parte minore, in quelli che hanno ricevuto una sola dose di vaccino». Questo significa che ci sarà nel Decreto un’apposita sezione per incentivare e aumentare il grado di vaccinati over-60 (anche 2,5 milioni sono senza vaccini): per farlo, la raccomandazione è netta «Valutare ogni possibile intervento finalizzato a utilizzare sistemi automatici di incrocio di registri (assistiti dal Sistema sanitario nazionale e vaccinati) al fine di identificare, nel minor tempo possibile, i soggetti a maggior rischio per ragioni anagrafiche che non hanno ancora ricevuto il vaccino». Obiettivo è rintracciarli e spiegare tramite i medici di base la necessità e la convenienza nel vaccinarsi: «i vantaggi derivanti dalla vaccinazione e i rischi di sviluppo di patologia grave o, addirittura, fatale connessi alla mancata immunizzazione».



