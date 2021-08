Bollettino coronavirus Ministero Salute 2 agosto/ Tasso di positività sopra il 3%

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in Italia con il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, quello aggiornato ad oggi, 2 agosto 2021. I contagi stanno continuando a salire, seppure non in maniera esponenziale, così come confermato anche dal report di ieri, quando i casi emersi sono stati 5.321 su 167.761 tamponi processati fra antigenici e molecolari. Un doppio dato che ha fatto schizzare in alto il tasso di positività, passato dal 2.4% di sabato al 3.17 di ieri. Bene invece il numero delle vittime, che dalle 16 di 48 ore fa sono scese alle 5 di ieri, mentre, in merito agli attualmente positivi, il dato racconta di 90mila persone.

Nel contempo continua la crescita di posti letto occupati negli ospedali, con 103 ricoverati in più in degenza normale (computo aggiornato a 1.954), e altri 16 in più invece fra i reparti di terapia intensiva dei nosocomi italiani, totale 230 allettati. Infine, a livello regionale, si segnala il Lazio con più contagi (716), seguito da Toscana, Sicilia e Lombardia (qui il report completo di ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 2 AGOSTO, LANDINI SUL GREEN PASS

Intanto inizia oggi la settimana del Green Pass, visto che a partire dal prossimo 6 agosto scatterà l’obbligo per numerose realtà commerciali, e chissà che a breve il pass vaccinale non possa essere richiesto anche in azienda.

A riguardo ne ha parlato il segretario generale della Cgil, fra le principali sigle sindacali d’Italia, Maurizio Landini, che si è detto favorevole: «Non abbiamo contrarietà di principio – le parole di Landini ai microfoni del Corriere della Sera – noi abbiamo scioperato per avere i protocolli di sicurezza in azienda. Siamo a favore del fatto che le persone si vaccinino e come sindacato stiamo raccomandando ai lavoratori di farlo. Siamo per garantire i migliori standard di sicurezza nelle imprese. Ma c’è un discrimine: non è possibile pensare a licenziamenti o demansionamenti, perché eventualmente un dipendente sceglie di non vaccinarsi».

