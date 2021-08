Bollettino coronavirus Lombardia, dati 2 agosto/ Positività 1.7%, + 4 ricoverati

E’ tutto pronto per il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, il nuovo report aggiornato ad oggi, lunedì 2 agosto 2021. I contagi sono in salita ma i dati non sono per ora allarmanti e soprattutto, risultano essere al di sotto della media nazionale e delle varie soglie di rischio. Lo si è capito chiaramente anche dal report comunicato ieri, quando i nuovi casi emersi sono stati 522 su 29.726 tamponi processati, con un tasso di positività dell’1.75%, praticamente la metà di quello nazionale pari al 3.17%.

Un’altra bella notizia riguarda il numero di decessi, ieri pari a zero, di conseguenza il totale dei morti per covid da inizio pandemia, il 20 febbraio 2020, è rimasto fermo a quota 33.827, numero comunque altissimo. A livello ospedaliero, infine, si segnala un lieve aumento di posti letto occupati in terapia intensiva, leggasi 2 in più (totale 27), e lo stesso è avvenuto nei reparti di degenza ordinaria, dove al momento vi sono 208 persone allettate (+2).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 2 AGOSTO, FONTANA CELEBRA JACOBS CON UN PIZZICO DI POLEMICA

Numeri quindi tutto sommato positivi, tenendo conto che siamo nella quarta andata, merito in particolare della campagna di vaccinazione che ha visto la Lombardia la regione numero uno in Italia e fra le più efficienti al mondo: “La Lombardia – aveva spiegato non più tardi di due giorni fa il governatore Attilio Fontana – con oltre 12 milioni di dosi somministrate, ad oggi, si conferma al primo posto per copertura vaccinale tra le Regioni d’Italia e al quinto posto al mondo, dietro Israele, Danimarca, Regno Unito e Belgio. Un dato che ci riempie di orgoglio e per il quale non smetterò mai di ringraziare, insieme ai lombardi che hanno mostrato grande senso di responsabilità, chi ha reso possibile tutto questo: personale sanitario, tecnico e amministrativo, volontari”.

E Fontana ieri è tornato allo scoperto per celebrare lo splendido Oro di Marcell Jacobs nei 100 metri, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe: “L’uomo più veloce del mondo è del Desenzano del Garda. È destino della Lombardia far correre l’Italia sempre più forte”.



