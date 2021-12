Bollettino coronavirus Ministero Salute 2 dicembre/ +3 in T.I, positività 2.6%

E’ giovedì 2 dicembre 2021, secondo giorno del mese, e anche oggi scopriremo l’evoluzione della curva pandemica legata al covid, grazie al nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute odierno. L’appuntamento è per le ore 17:00 quando appunto il dicastero preposto ci comunicherà tutti i nuovi dati aggiornati. Nel frattempo rivediamo velocemente il bollettino di ieri che ha confermato, per l’ennesima volta negli ultimi 30 giorni, l’evoluzione negativa del virus, anche se in termini ancora accettabili, per lo meno fino ad oggi, visto che gli ospedali non risultato attualmente sotto stress.

E così che ieri i nuovi contagiati emersi a fronte di 573.775 tamponi sia antigenici quanto molecolari sono stati in totale 15.085. Il tasso di positività derivante è stato pari al 2.6 per cento, mentre, a livello di ospedalizzazioni, si segnalano ad oggi 686 ricoverati in terapia intensiva, i casi più gravi, cresciuti nelle precedenti 24 ore di 3 unità, e altri 5.248 in area medica, i casi senza dubbio meno serie, e in aumento di 21 unità. Infine, il numero di deceduti per covid, ieri altri 103, il totale dei casi emersi nella regione Lombardia, leggasi altri 2.503 nuovi contagiati (qui il bollettino completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 2 DICEMBRE: IL MONITO DEL MINISTRO SPERANZA

I numeri dell’ultimo bollettino coronavirus del ministero della salute sono quindi di nuovo in ascesa, e a riguardo ne ha parlato ieri il ministro della salute, Roberto Speranza. Attraverso un videomessaggio diffuso in occasione dell’evento Healthcare Summit del Sole 24 Ore, ha diramato un appello: “Sono ancora giorni non semplici – parole riportate da Skytg24.it nella giornata di ieri – e siamo nel pieno di una pandemia che vede numeri crescenti in tutta Europa e anche nel nostro Paese, sia pure leggermente più bassi. Ancora in queste ore dovremo investire con ogni energia sulla vera leva che abbiamo, la campagna di vaccinazione: i numeri degli ultimi giorni sono incoraggianti e c’è una crescita delle terze e anche delle prime dosi”.

