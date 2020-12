Bollettino coronavirus Ministero Salute 22 dicembre/ Ancora su rapporto test-positivi

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, martedì 22 dicembre, verrà emanato poco dopo le ore 17:00. A quell’ora scopriremo quindi l’evoluzione dei contagi in Italia, compresa l’importante situazione ospedaliera e il numero delle vittime, purtroppo ancora altissimo. Nel frattempo diamo uno sguardo veloce ai dati di ieri, lunedì 21 dicembre, quando sono stati comunicati solo 10.872 nuovi positivi ma su appena 87.889 tamponi processati nelle scorse 24 ore (15.104 i casi con 137.420 tamponi nella giornata di domenica).

Resta purtroppo ancora alto il numero delle vittime ieri 415, in salita rispetto agli oltre 300 di 48 ore fa, nel dettaglio 352. Male, purtroppo, il rapporto fra positivi e test, che torna a salire per il secondo giorno consecutivo, e che si assesta sul 12.3% contro l’11 netto di 48 ore fa. E’ invece buona la situazione ospedaliera, dove in terapia intensiva si sono liberati 12 posti letto (al momento sono 2.731 quelli occupati), mentre nei reparti ordinari vi sono 25.145 pazienti col covid (-13). Da inizio pandemia sono morte 69.214 persone, mentre il numero attuale dei positivi è pari a 613.582.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, STEFANELLI SULLA VARIANTE COVID INGLESE

Da 48 ore a questa parte non si parla che della variante del covid scoperta nel Regno Unito lo scorso weekend, e a riguardo la virologa dell’Iss, l’Istituto Superiore di Sanità, Paola Stefanelli, ha spiegato: “Non è escluso che un virus faccia delle mutazioni – le sue parole ai microfoni di Repubblica in data 21 dicembre – sempre del coronavirus sono state identificate varie varianti, come quella spagnola, che però non sono state associate a cambiamenti di virulenza e letalità”. Non esiste comunque alcuna prova in merito al fatto che il “nuovo” covid sia più aggressivo: “No, assolutamente anche i due casi identificati al Celio hanno una sintomatologia molto lieve. E del resto i casi inglesi di infezione non sono diversi da quelli provocati dal virus senza mutazione. Ora – ha proseguito nella sua disamina – vedremo se la variante avrà quello che si chiama successo biologico, cioè se le mutazioni la renderanno più capace di sopravvivere. Altre varianti del passato sono scomparse”. Inoltre, ha sottolineato, “non c’è alcuna evidenza scientifica al momento di un’inefficacia del vaccino. E non siamo nemmeno in grado di dire che un vaccino possa funzionare meglio di un altro”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute del 21 dicembre

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 21 DICEMBRE





