Bollettino coronavirus Ministero Salute 23 settembre/ -144 ricoveri, +67 morti

Ecco il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, giovedì 23 settembre 2021. Cambia la stagione ma non cambia l’appuntamento quotidiano con il report contenente tutti i dati ufficiali circa la pandemia di covid, che sta ormai stringendo in una morsa il mondo da 19 mesi a questa parte. Nell’attesa del nuovo bollettino, rivediamo velocemente quello di ieri, quando i dati sono stati storicamente leggermente in rialzo rispetto a lunedì, in quanto il primo giorno della settimana i dati sono al ribasso in quanto vengono processati pochi tamponi.

E così che i casi emersi sono stati 3.970 su 298.872 tamponi processati, sia antigenici quanto molecolari. Il tasso di positività è stato in rialzo, portandosi all’1.3% rispetto all’1 netto di ieri, mentre il numero delle vittime continua ad essere importante, ieri altri 67 decessi, per un totale di morti covid dal febbraio 2020 pari a 130.488. In merito alla situazione ospedaliera si segnalano 516 persone ricoverate in terapia intensiva, -3 rispetto al dato di ieri, mentre in area medica il numero racconta di 3.796 ricoverati, in diminuzione di ben 141 unità rispetto all’ultima comunicazione. Infine segnaliamo come sempre i casi della Lombardia, ieri 450 (qui il report completo della regione).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 23 SETTEMBRE: IN PRIMAVERA TUTTO FINITO?

Dati ancora una volta positivi e in molti iniziano quindi a interrogarsi su quando potrà finire definitivamente la pandemia di covid, che ricordiamo, sta stringendo in una morsa il mondo intero dal febbraio 2020, dopo essere comparsa fra dicembre 2019 e il gennaio successivo in Cina. A tale annosa questione ha provato a rispondere ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, convinto che entro la prossima primavera il tutto potrebbe finire se non dovessero comparire altre varianti.

“Se non ci saranno nuove varianti contro le quali il vaccino non protegge – ha affermato parlando con i microfoni del giornale Augsburger Allgemeine Zeitung. – in primavera avremo superato la pandemia e potremo tornare alla normalità”. Quindi ha aggiunto: “L’immunità di gregge viene sempre raggiunta. La questione è se questo avvenga attraverso il vaccino o attraverso il contagio. Il vaccino è la strada più sicura”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 22 SETTEMBRE





