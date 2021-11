Bollettino coronavirus Lombardia, dati 26 novembre/ +2 in T.I., positività 1.6%

Atteso in serata il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, venerdì 26 novembre. I numeri stanno continuando a peggiorare in regione, in linea come il resto d’Italia, e nonostante la campagna di vaccinazione di massa, i contagi sono in rialzo così come i ricoveri. Al momento, comunque, la situazione non è di allarme, in quanto gli indicatori restano al di sotto della soglia di guardia, di conseguenza la regione resterà anche la prossima settimana in zona bianca, con le restrizioni al minimo, in attesa poi della cabina di regia e del consueto monitoraggio del venerdì che certificheranno il tutto. Nel frattempo rileggiamo velocemente il bollettino di ieri, che ha evidenziato altri 2.302 contagiati su 143.541 tamponi analizzati sia antigenici quanto molecolari (positività 1.6%).

Il numero di ospedalizzati continua a crescere, e ieri segnava 74 allettati in terapia intensiva, i ricoverati più gravi (dato in crescita di 2 unità), e altri 740 ricoverati invece in area medica, numero in aumento di 11 allettati. Purtroppo anche ieri sono stati registrati dei morti da covid, leggasi 12, per un totale da inizio pandemia pari a 34.323 decessi, mentre, in merito alle provincie, a Milano sono stati scoperti 846 nuovi contagiati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 26 NOVEMBRE: IL PUNTO DI BERTOLASO

Numeri in peggioramento anche in Lombardia di conseguenza la regione è pronta a dare la sterzata decisiva sulle terze dosi di vaccino anti covid. Ad annunciarlo è stato Guido Bertolaso, ex numero uno della Protezione Civile, attuale consulente proprio per la campagna vaccinale Lombardia, che ha spiegato al Corriere della Sera (qui l’intervista completa): “Ora saliamo sul ring. Il generale Figliuolo mi ha garantito che abbiamo tutte le dosi necessarie per spingere forte in questo mese. Da lunedì inizia la battaglia di dicembre. Lunedì faremo 60 mila terze dosi, ma a dicembre il target quotidiano salirà a 100 mila. Sarà una progressione”.

Quindi Bertolaso ha aggiunto, mettendo in guardia i lombardi: “Abbiamo in mano due scenari. Il secondo non è per nulla buono. E ci costringe a rifare i calcoli. Alla vigilia di Natale potremmo avere una pressione molto maggiore sugli ospedali: raggiungere il 20 per cento di occupazione delle terapie intensive anche in Lombardia che come Regione sta meglio di altre. Per questo ora serve una spallata importante”.



