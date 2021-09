Bollettino coronavirus Ministero Salute 27 settembre/ Positività 1.1%, -60 ricoveri

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in Italia con il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, lunedì 27 settembre 2021. Come vi diciamo spesso e volentieri, oggi è lunedì, di conseguenza il report mostrerà dei numeri al ribasso per via dei pochi tamponi processati. In ogni caso la curva sta lentamente decrescendo, così come è stato confermato anche dal bollettino di ieri, quando i nuovi positivi emersi sono stati solo 3.099 a fronte di 276.221 tamponi anti covid elaborati, sia antigenici quanto molecolari.

Carlo Freccero/ "Covid strumento dell'élite mondiale per togliere potere al popolo"

Il tasso di positività si mantiene in linea con quello degli ultimi giorni, pari all’1.1%, mentre per quanto riguarda le vittime, si torna sotto i 50 morti, precisamente 44. In merito alla situazione ospedaliera, si registra un calo di 62 pazienti in degenza normale, dove al momento vi sono 3.435 persone allettate per covid, mentre lieve rialzo in terapia intensiva, +2 per un totale di 483 pazienti gravi. Infine, a livello regionale, segnaliamo la Lombardia con 304 nuovi contagiati (qui il report completo).

Covid in alcune città si trasmette più facilmente/ Studio su caso Milano: ecco cause

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 27, PALÙ SULLA TERZA DOSE

Intanto nella giornata di ieri è tornato allo scoperto Giorgio Palù, il presidente dell’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, che in merito alla possibilità che l’intera popolazione vaccinale venga sottoposta alla somministrazione della terza dose ha spiegato: “La terza dose a tutta la popolazione italiana – le sue parole ai microfoni del Corriere della Sera – dipenderà dall’andamento della curva epidemica nel Paese, dalla circolazione globale del virus e dalla durata dell’immunità sia naturale sia artificialmente acquisita con la vaccinazione nei vari strati di popolazione”.

Crisanti/ “Primo Cts incompetente e disastroso, hanno detto che il covid era morto”

“Gli studi – ha proseguito Palù – sul campo stanno dimostrando che, dopo circa sei mesi, si assiste a un certo calo della risposta anticorpale e alla possibilità di infettarsi; ricordo però che gli attuali vaccini, allestiti contro un virus in circolazione ormai da due anni, sono ancora efficacissimi nel proteggerci dal Covid grave e dall’evento letale”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA