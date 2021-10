Bollettino coronavirus Ministero Salute 29 ottobre/ Superata quota 132mila morti

Scopriremo fra poche ore il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, venerdì 29 ottobre 2021. Come sempre il quinto giorno della settimana è significativo visto che scopriremo quali saranno le colorazioni delle regioni dei sette giorni che verranno. Non dovrebbero comunque esserci sorprese a riguardo visto che i numeri continuato ad essere contenuti (nonostante un rialzo evidente) così come dimostrato anche dal bollettino di ieri, quando i nuovi contagi da covid emersi sono stati 4.866, su un totale di 570.335 tamponi analizzati sia antigenici quanto molecolari.

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, invece, al momento troviamo 347 pazienti ricoverati in terapia intensiva, un dato che è cresciuto di 6 unità rispetto alla precedente comunicazione, mentre in area medica il numero segna quota 2.956 allettati, stesso identico numero rispetto alle 24 ore precedenti. Anche ieri purtroppo sono stati segnalati dei morti, 50, per un totale di vittime da covid pari a 132.004, mentre, i contagi comunicati nella regione Lombardia sono stati in totale 570 (qui il bollettino completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 29 OTTOBRE: IL COMMENTO DI SILERI

Nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il sottosegretario alla salute, l’esponente del Movimento 5 Stelle, Pierpaolo Sileri. Intervistato dai microfoni del programma “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus (qui l’intervista completa), il medico si è concentrato sulle terze dosi, che in Italia hanno già superato quota un milione di somministrazioni, sottolineando come la priorità, quando i booster saranno aperti a tutti, sarà nei confronti di coloro che hanno fatto il vaccino monodose Johnson & Johnson.

“Ci sarà una priorità per coloro che hanno fatto il vaccino J&J – le parole del numero due del ministro Speranza – e che dovranno fare la seconda dose. Le indicazioni saranno date a breve in maniera chiara ed esaustiva”. Sileri ha parlato anche di un possibile richiamo annuale del vaccino anti covid, dicendo: “Se ogni anno o ogni due anni dovremo fare un richiamo ce lo dirà la scienza. Questo virus ormai è entrato di diritto nei libri di medicina”.



