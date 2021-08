Bollettino coronavirus Ministero Salute 30 agosto/ Curva contagi verso la discesa

Scopriremo anche oggi, lunedì 30 agosto 2021, come ormai da un anno e mezzo a questa parte, il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Entro le ore 18:00 avremo il quadro aggiornato della situazione, a cominciare dai nuovi contagiati, la situazione negli ospedali e il numero di morti per covid. La curva sembrerebbe essere leggermente in discesa, così come si è compreso anche dal bollettino di ieri, quando i nuovi casi emersi sono stati 5.959 a fronte di 223.086 tamponi processati, per un tasso di positività che si è mantenuto sotto al 3 per cento, precisamente al 2.7, anche se in risalita rispetto a sabato quando era al 2.3.

Covid, Fauci “Sì all'obbligo vaccino per under 12”/ “Sempre fatto, nulla di nuovo”

Le vittime registrate sono state 37, per un totale da inizio pandemia pari a 129.093, mentre coloro che si trovano ricoverati negli ospedali sono al momento 4.133 in area medica, +22 rispetto a 48 ore fa, con l’aggiunta di altri 525 in terapia intensiva (+14). Infine, a livello regionale, segnaliamo la Lombardia con 447 nuovi casi (qui il bollettino completo).

Vaccino covid, Biden: “Terza dose ogni 5 mesi”/ Fauci frena: “Per ora ogni 8...”

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 30 AGOSTO, BASSETTI SULLA SCUOLA

Intanto nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che intervistato dai microfoni di iNews24.it ha parlato in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, che prenderà il via nella maggior parte delle regioni fra due settimane, spiegando: “Sulla scuola si doveva agire prima. Si sarebbe dovuto intervenire a fine anno scolastico 2020-2021, e non aspettare l’inizio di quello successivo”.

“Non è stato fatto – ha proseguito – ed è evidente che chi ha preso questa decisione a livello nazionale dovrà cogliere dei segnali in questo senso. Se in autunno ci saranno delle regioni che avranno ancora i ragazzi in dad, credo che un ministro serio dovrebbe assumersi le sue responsabilità e fare un passo indietro”. Secondo Bassetti sarebbe stato meglio introdurre l’obbligo vaccinale per tutti, anche per gli studenti, evitando così nuove chiusure.

Test salivari a scuola, Cts dà l'ok/ “Semplici e ripetibili, Dad sarà marginale”

© RIPRODUZIONE RISERVATA