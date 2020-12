Bollettino coronavirus Lombardia, dati 29 dicembre/ Brescia ‘focolaio’ lombardo

E’ atteso come sempre dopo le 17:00 il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia. Anche oggi, martedì 29 dicembre 2020, scopriremo come è evoluta la curva dei contagi in quella che resta la regione con più casi totali di covid, ma che nelle ultime settimane sta lasciando la “maglia nera” ad altre zone, alla luce nei contagi in forte decrescita. Ne sono una conferma i numeri comunicati con il bollettino di ieri, 573 nuovi contagi su 5.486 tamponi processati, con un rapporto fra test e positivi pari al 10.4%, ben al di sotto della media nazionale. Purtroppo sono state registrate altre vittime, ieri 42 (domenica erano state 49), per un totale da inizio emergenza pari a 24.909 decessi ufficiali per covid.

Continua la decrescita negli ospedali, con 10 posti letto liberati nei reparti di degenza normale (totale 3.791), ma purtroppo aumentano i ricoveri in terapia intensiva, + 4, per un totale di 512 persone ospedalizzate. Per quanto riguarda le zone con più contagi, sorprende il bresciano con 145 nuovi contagi, più di Milano (135). Segue Varese a quota 101 e poi tutte le altre province sotto ai 100 nuovi casi, finendo con Lecco, Lodi e Cremona rispettivamente a 13, 12 e 10.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, LE PAROLE DI FONTANA

Ieri è intanto uscito allo scoperto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che si è detto soddisfatto per l’avvio della campagna vaccinale anche nella sua regione: “Parte un percorso ancora abbastanza lungo ma un percorso verso la normalità, verso la riacquisizione di tutte le nostre libertà che in questo periodo abbiamo dovuto purtroppo comprimere. Guardiamo al futuro con più serenità, anche se sempre con la dovuta cautela, sapendo però che adesso abbiamo le armi per vincere la battaglia”. Intervistato da Skytg24 ha ripercorso gli ultimi difficile mesi: “Gli errori sono stati tanti, non uno solo. L’unica giustificazione è che siamo stati i primi ad affrontare l’epidemia e a essere colpiti con questa durezza. Abbiamo dovuto affrontare una epidemia ignota con pochi mezzi perché non sapevamo di cosa ci dovessimo dotare: non mi ritengo esente da responsabilità, ho commesso errori e come unica giustificazione adduco questa emergenza arrivata tutta di un colpo”. Quindi Fontana ha concluso con un messaggio di buon auspicio: “Superata l’emergenza sanitaria la Lombardia saprà essere ancora una volta la locomotiva di questo Paese, ho grande fiducia nella distribuzione del vaccino iniziata ieri”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri.

