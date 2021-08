Bollettino coronavirus Ministero Salute 4 agosto/ Riscende la positività, 2.3%

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, mercoledì 4 agosto 2021, verrà comunicato questa sera, come da copione. Dopo un inizio di settimana in ribasso visti i pochi tamponi processati nel weekend, ieri i contagi sono tornati a salire e il bollettino quotidiano ha segnalato 4.845 nuovi casi di positività su un totale di tamponi analizzati pari a 209.719. Il tasso di positività è sceso dopo la crescita di lunedì, portandosi a quota 2.3%, mentre il dato storicamente più triste, quello delle vittime, ha segnalato altri 27 nuovi decessi a causa di complicanze legate al covid.

Grande attenzione nei confronti della situazione ospedaliera, e ad oggi le strutture del Belpaese ospitano 258 pazienti gravi, quelli in terapia intensiva (9 in più rispetto a ieri), e altri 2.196 nei reparti di degenza normale, dato quest’ultimo cresciuto di 196 unità in 24 ore. Infine i dati della Lombardia, la regione più falcidiata dal covid, che ieri ha comunicato 586 nuovi casi (qui il bollettino completo)

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 4 AGOSTO: IL COMMENTO DI PREGLIASCO SUL GREEN PASS

Intanto mancano solo 48 ore affinchè arrivi l’applicazione del Green Pass a ristoranti, palestre, piscine, parchi di divertimento e via discorrendo. La comunità scientifica ha risposto in maniera univoca all’applicazione del passaporto vaccinale a varie realtà commerciali, così come confermato anche dal professore Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti covid della regione Lombardia, nonché direttore Sanitario dell’IRCCS Galeazzi di Milano: “Il Green pass serve perché riduce la possibilità di contagio – le parole del professor Pregliasco riportate ieri mattina da SkyTg24.it – è una misura magari fastidiosa, con dei costi, da precisare meglio in alcuni suoi aspetti pratici, ma sicuramente efficace”.

Quindi Pregliasco ha accennato a quello che potrebbe accadere da qui a poche settimane: “Siamo di fronte a scenari pesanti che magari non si verificheranno ma che vanno previsti: la riapertura delle scuole e il peggioramento delle condizioni meteo potrebbero determinare un nuovo incremento dei casi, e strumenti come il Green pass aiutano ad evitarlo”.



