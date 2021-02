Bollettino Coronavirus Ministero Salute 4 febbraio/ Variante sudafricana a Varese

Si rinnoverà nel tardo pomeriggio l’appuntamento, purtroppo ormai consueto, con il bollettino Coronavirus Italia diramato dal Ministero della Salute. Oggi, giovedì 4 febbraio 2021, scopriremo tra le 17 e le 18 l’evoluzione della curva epidemiologica nelle ultime 24 ore, con annessi dati statistici relativi ai nuovi casi, alle vittime e alla situazione ospedaliera. In attesa di tale aggiornamento, è opportuno volgere rapidamente uno sguardo al quadro emerso ieri, quando sono stati scoperti ben 13.189 nuovi contagi, con il tasso di positività che sale dello 0,8% (4,7%), dopo gli ultimi 279.307 tamponi-test rapidi processati.

Ieri sono state registrate purtroppo altre vittime, per l’esattezza 476 (23 in meno rispetto al giorno antecedente), che hanno portato il totale di decessi per Covid da quando è scoppiata l’emergenza, il 21 febbraio dell’anno scorso, a quota 89.820, con il triste traguardo delle 90mila vittime ormai a portata di mano. Sono invece stati invece 15.748 i dimessi-guariti in più, con 434.722 persone al momento positive al Coronavirus in tutta Italia (diminuzione di 3.043 unità rispetto a martedì). Sul fronte ricoveri, gli ospedali ospitano ancora 20.071 pazienti ricoverati (-246), mentre gli italiani in terapia intensiva sono 2.145 (-69, 133 gli ingressi giornalieri). Gli isolamenti domiciliari rimangono invece 412.506.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 4 FEBBRAIO, VARIANTE SUDAFRICANA IN ITALIA

In attesa del nuovo bollettino Coronavirus Italia, sottolineiamo che a livello territoriale, si segnalano 1.738 nuovi casi in Lombardia, 1.539 in Campania, 1.164 in Lazio, 1.047 in Emilia-Romagna e 1.044 in Puglia. Cattive notizie giungono invece da Varese, dove potrebbe essere stato rilevato il primo caso di variante Covid sudafricana nel nostro Paese. L’azienda sanitaria locale, nelle scorse ore, ha emesso la seguente nota stampa, che recita: “È in corso di valutazione presso l’ospedale di Varese dell’Asst Sette Laghi il primo caso di variante sudafricana di Sars-Cov-2, ad oggi, osservato in Italia”. Come riporta sul suo sito l’ANSA, la variante Covid sudafricana è stata riscontrata “in un uomo rientrato nei giorni scorsi da una nazione africana all’aeroporto di Malpensa, risultato positivo a un tampone eseguito presso l’ospedale di Varese dove è stato ricoverato e dove la variante è stata identificata dal laboratorio di Microbiologia. Il campione sarà inviato per la conferma prevista all’Istituto Superiore di Sanità”.

