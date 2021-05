Bollettino coronavirus Ministero Salute 4 maggio/ Dato contagi più basso da ottobre

In attesa del nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, martedì 4 maggio, sono emersi nelle scorse 24 ore 5.948 casi di positività. E’ questo il dato relativo ai contagi contenuto nel bollettino di ieri (qui il report completo), che ovviamente ha risentito dei pochi tamponi processati nel weekend del 1 maggio. I test totali analizzati sono stati solo 121.872 (contro una media di più di 300mila), e il tasso di positività è risultato comunque in calo al 4.9%, dal 5.8% emerso invece nella giornata di domenica. Pur trattandosi di numeri poco “reali”, si tratta comunque del dato più basso in quanto a contagi dal 13 ottobre, quando si scoprirono 5.901 positivi in tutta Italia, agli inizi di quella che era la seconda ondata che riportò il paese nel lockdown.

Torna ad alzarsi invece il numero delle vittime, ieri 256 contro le 144 di domenica, per un totale di decessi dal 20 febbraio 2020 pari a 121.433, mentre nelle terapie intensive si sono registrati 34 posti letto liberati (totale 2.490 pazienti ricoverati), e altri 36 in degenza normale, dove al momento vi sono 18.395 ricoveri. Infine, per quanto riguarda le regioni, la Campania è risultata essere quella con più casi, 959, mentre la Lombardia (qui il bollettino di ieri), ne ha contati 637.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 4 MAGGIO, LE PAROLE DI BASSETTI

In attesa del nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, fanno riflettere le parole del professor Bassetti, direttore della clinica San Martino di Genova, che parlando a L’Aria che tira su La7, ha ammesso: “Siamo profondamente vecchi nel modo di pensare. Ma se due si lavano e igienizzano le mani, non vedo perché non possono darsi la mano. Mi porti un dato scientifico che dimostri che dalla mano si trasmette il contagio, tra due che se la sono lavata. Io a quel punto sono ben contento di non dare la mano. Io sinceramente torno a dare la mano basta vedere la gente che si saluta come dei pinguini. Ci saranno molti più microrganismi sul carrello del supermercato o sul corrimano dei mezzi pubblici, che tra due che hanno le mani ben puliti”.

Sulle mascherine per i vaccinati, invece, ha aggiunto: “Qual è il problema di togliersi la mascherina per chi è vaccinato Cerchiamo di evitare di fare la solita ipocrisia italica, anche sulle mascherine per i vaccinati. Una volta vaccinati cosa mi interessa se un vaccinato avrà due linee di febbre, l’importante è che non ci sia l’infezione grave. Mi sembra abbastanza lapalissiano. Ma di questa cosa qui ormai ne parlano tutti meno che gli esperti”.

