Bollettino coronavirus Ministero Salute 5 gennaio/ Aumentano i ricoveri: +242

Scopriremo in serata l’evoluzione dei contagi in Italia grazie al nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, quello che verrà comunicato oggi, martedì 5 gennaio 2021. Difficile comprendere il reale andamento della curva epidemiologica in questo periodo dell’anno, visto che i tamponi processati sono stati pochi negli scorsi giorni fra festività varie e chiusure dei laboratori per il weekend. La cosa certa è che il tasso di positività è aumentato nell’ultima settimana, e ieri si è confermato al 13.8% a seguito di 10.800 nuovi contagi scoperti su 77.993 test elaborati.

Resta purtroppo ancora molto alto il numero delle vittime, ieri 348, per un totale di 75.680 decessi per covid da inizio pandemia, paese europeo con più morti in assoluto. Preoccupa anche la situazione ospedaliera visto che, a fronte di quattro ricoverati in meno nei reparti di terapia intensiva, dove troviamo 2.579 malati, sono aumentati di 242 i pazienti in degenza normale, dove al momento vi sono 23.317 persone.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, IL PUNTO SUL VACCINO

Intanto prosegue la campagna di vaccinazione, con gli ultimi dati che raccontano di 118.713 persone sottopose al farmaco prodotto dalla Pfizer-BioNTech, quello che va mantenuto in dei super freezer ad una temperatura di meno 80 gradi. Oggi è in arrivo una seconda tranche di 470mila dosi dopo la prima recapitata a fine anno, e nel contempo si attende l’approvazione da parte dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, anche nei confronti di Moderna e AstraZeneca, gli altri due vaccini anti-covid già terminati e pronti ad essere messo in circolo. Al momento sono stati vaccinati 105.870 operatori sanitari e sociosanitari, con l’aggiunta di 6.661 ospiti delle Rsa, nonché addetti del personale non sanitario. Superiore il numero di donne rispetto agli uomini che hanno già ricevuto il medicinale, leggasi 71.222 contro 47.491, mentre fra le regioni più virtuose troviamo il Lazio, che ha già somministrato quasi la metà delle dosi ricevute, contro il 3.9% della Lombardia. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, 4 gennaio 2021

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 4 GENNAIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA