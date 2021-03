Bollettino coronavirus Ministero Salute 6 marzo/ Più di 99mila morti covid in Italia

Anche oggi, sabato 6 marzo 2021, scopriremo come è evoluta la curva dei contagi in Italia attraverso il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Analizzeremo quindi i nuovi contagi, i morti, la situazione ospedaliera, il tasso di positività e via discorrendo, nell’attesa, andiamo a rivedere i numeri comunicati nella giornata ieri, quando i nuovi contagi sono stati 22.865, con l’aggiunta di 339 morti. Il computo di vittime covid da inizio pandemia si è così portato a quota 99.271, numero che sta lentamente volgendo verso la drammatica soglia dei 100.000, mentre le persone che hanno contratto il covid da un anno a questa parte sono quasi 3 milioni.

Qualche accenno di miglioramento giunge dal tasso di positività, che è leggermente calato nelle scorse 24 ore passando dal 6.7% di giovedì al 6.4% di ieri, ma negli ospedali la situazione resta complicata, con 50 ingressi in più nei reparti di terapia intensiva (totale 2.525), e 217 invece in quelli di degenza normale (totale 20.374).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 6 MARZO, IL COMMENTO DI GALLI

E da lunedì, intanto, scatteranno le nuove divisioni a colori così come comunicato ieri tramite ordinanza dal ministero della Salute, Speranza. Massimo Galli, professore e virologo dell’ospedale Sacco di Milano, storce però il naso ai microfoni di SkyTg24.it: “Il sistema dei colori è per me un bicchiere mezzo vuoto. Ci siamo congelati in una determinata situazione nel frattempo ha dilagato la variante inglese ed è chiaro che in una situazione che non riesca farti svoltare basta poco perché si ricominci“. Secondo Galli sarebbe meglio muoversi diversamente, ovvero, “andare in maniera selettiva per aree maggiormente colpite“, e non per Regioni, e “fare in quelle aree la vaccinazione a tappeto e mettere sotto controllo le persone che possono essere ulteriore fonte di ulteriore diffusione. Mi piace come ipotesi insieme a quella di poter intervenire per strati di popolazione: prima gli anziani, poi i più fragili per cercare di limitare al massimo il pericolo per le persone più a rischio come per gli ospedali di evitare di essere sommersi di richieste di ricovero“.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 5 MARZO





