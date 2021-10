Bollettino coronavirus Ministero Salute 6 ottobre/ Positività 0.8%, minimo da giugno

E’ arrivato il momento di aggiornare i contagi da covid in Italia e per farlo facciamo affidamento sul nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, quello di oggi, mercoledì 6 ottobre 2021. L’appuntamento è fissato come sempre a dopo le ore 17:00, quando il dicastero preposto comunicherà tutti i nuovi dati sull’epidemia, nel frattempo, rivediamo la comunicazione di ieri, quanto i nuovi contagi segnalati sono stati 2.466. I tamponi processati, i test anti covid sia antigenici che molecolari, sono invece stati 322.282, con un tasso di positività ai minimi da giugno, 0.8%.

A livello ospedaliero, si segnala anche oggi un calo di pazienti covid. In terapia intensiva troviamo infatti 433 allettati, totale in diminuzione di 4 unità, mentre in degenza normale i pazienti ricoverati con i sintomi dell’infezione sono al momento 2.968 meno 66 rispetto alla precedente comunicazione. Anche ieri si sono purtroppo registrate delle vittime per covid, leggasi 50 decessi, mentre a livello regionale segnaliamo i 288 nuovi casi di positività emersi in Lombardia (qui il bollettino completo della regione)

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 6 OTTOBRE: BASSETTI SUI MONOCLONALI

Intanto nelle ultime settimane stanno emergendo sempre più cure contro il covid, ancora in fase di approvazione sia chiaro, ma comunque notizie che fanno ben sperare in vista del futuro. Fra queste continua ad essersi la terapia con gli anticorpi monoclonali, di cui ne ha parlato ieri il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive della clinica San Martino di Genova.

Interpellato dai microfoni dell’Adkronos sul tema ha confessato: “Contro Covid-19 gli anticorpi monoclonali sono fondamentali: non servono solo per pazienti selezionati che arrivano in ospedale da casa, ma servono per spegnere la progressione dell’infezione e impedire che diventi più grave. E servono anche oggi anche a livello terapeutico per chi viene ricoverato con un’insufficienza respiratoria. Pensare che questi farmaci possano essere superati da altri in arrivo è un ragionamento sbagliato: oggi ci serve tutto e non si può certo dire questo sì e questo no”.

