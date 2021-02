Bollettino coronavirus Ministero Salute 8 febbraio/ Sale tasso di positività, 5.6%

Anche oggi, lunedì 8 febbraio 2021, andremo a scoprire come è evoluta la curva dei contagi grazie al nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. L’appuntamento è fissato come sempre a dopo le ore 17:00, quando appunto verranno comunicati i nuovi dati relativi a contagi, vittime, guariti e situazione ospedaliera. Nell’attesa andiamo ad analizzare brevemente i numeri di ieri, quando sono emersi 11.641 nuovi contagi a fronte di 206.789 tamponi processati fra molecolari e antigenici, con un indice di positività che è così cresciuto di quasi un punto percentuale, portandosi al 5.6%.

Ancora alto il numero dei morti anche se in calo rispetto alle 24 ore precedenti, leggasi 270 contro i 385 di sabato, ma il totale resta comunque drammatico, ben 91.273 vittime da covid dal 21 febbraio ad oggi. Continua intanto il calo posti letto negli ospedali, visto che al momento troviamo nei nosocomi dello stivale 2.107 persone in terapia intensiva (-3) e 19.266 nei reparti di degenza ordinaria (-142).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 8 FEBBRAIO, L’ALLARME DI CENTEMERI

Sicuramente buone notizie, anche se il numero degli attualmente positivi è calato in 24 ore di sole 10 unità, al momento 427.024, di cui 405.651 in isolamento domiciliare. Per una volta non è la Lombardia la regione che ha fatto registrare più casi (1.515), bensì la Campania a quota 1.741, con l’Emilia Romagna al terzo posto (1.382), seguita da Lazio e Puglia. Intanto nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il farmacologo Carlo Centemeri, dell’Università Statale di Milano, che ha invitato la popolazione a non abbassare la guardia evitando un momento di rilassamento generale a seguito della zona gialla: “La situazione in Europa e soprattutto in Italia è, a tendere, estremamente preoccupante. Le misure alternate ‘apri e chiudi’ intraprese negli ultimi mesi non hanno contribuito a riportare la situazione sotto controllo e si fa un’estrema fatica nel tenere stabile il numero delle nuove infezioni giornaliere. Le varianti – ha aggiunto – hanno una trasmissibilità superiore anche al 70%, rispetto al coronavirus di marzo, e quindi è in atto una corsa contro il tempo per cercare di proteggere la popolazione rispetto sia ai virus che circolando sia all’accumulo di mutazioni che possono ridurre efficacia del vaccino”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 7 FEBBRAIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA