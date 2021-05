Bollettino coronavirus Ministero Salute 8 maggio/ Trend vittime si conferma in calo

É atteso anche per oggi, sabato 8 maggio 2021, il bollettino coronavirus del ministero della salute, il quotidiano aggiornamento sulla pandemia di Covid in Italia. Ormai appuntamento quotidiano da più di un anno a questa parte, il report ci permetterà di fare il punto sulla situazione virus nel Belpaese, a 48 ore dall’introduzione delle nuove colorazioni, con un’Italia quasi tutta in giallo. In attesa della nuova comunicazione, diamo un breve sguardo al report di ieri sera, che ha sottolineato i 10.554 nuovi contagi, individuati dopo aver processato 328.612 tamponi molecolari e antigienici, per un tasso di positività pari al 3.2%, in calo rispetto a 48 ore fa che era del 3.6%.

Anche oggi registriamo dei morti, leggasi 207 vittime da Covid, numero che conferma la lieve decrescita, ma da inizio pandemia, dal primo decesso del 20 febbraio 2020, sono venute a mancare 122.470 persone. Continua il calo pressione sugli ospedali, con le terapie intensive che contano 2.253 pazienti in tutta Italia, 55 in meno rispetto a ieri, mentre nei reparti di degenza ordinaria troviamo al momento 16.331 persone con sintomi Covid, 536 in meno rispetto a 48 ore fa. Infine da segnalare anche oggi la Lombardia come regione con più casi, 1.759 (qui il bollettino completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 8 MAGGIO: IL DIBATTITO SUL TEMA COPRIFUOCO

Intanto continua il dibattito per il coprifuoco in seno al governo, con il centrodestra compatto che spinge affinchè venga posticipato fino alle 23/24, se non addirittura tolto. A riguardo ne ha parlato ieri il ministro per le Politiche Agricole e forestali, Stefano Patuanelli, che ha confessato: “Guardiamo i dati e poi decidiamo – le sue parole riportate dal sito di Skytg24 – il coprifuoco non può essere elemento di dibattito politico, è una misura collegata alla pandemia. Quando avremo monitorato gli effetti delle ultime riaperture faremo una valutazione. Bisogna essere cauti nelle espressioni ma qualcuno usa la pandemia per parlare alla pancia del Paese e fare propaganda politica e in questo c’è una certa incoscienza”.

Così invece ha parlato il governatore della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: “Io spero che il coprifuoco possa essere rivisto o eliminato. Questo vorrebbe dire non che c’è un giudizio su cosa fa il Governo ma che il Governo prende atto – questa è la nostra speranza – che le cose vanno meglio. Altrimenti è giusto essere prudenti”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 7 MAGGIO





