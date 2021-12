Bollettino coronavirus Ministero Salute 9 dicembre/ Positività 3.2%, +36 ricoveri

E’ giunto anche, giovedì 9 dicembre 2021, il tempo di visionare il nuovo bollettino coronavirus firmato dal ministero della salute. Quasi sicuramente i casi di oggi saranno un po’ in ribasso, tenendo conto che ieri, 8 dicembre, era giornata di festa, e che di conseguenza saranno stati processati meno test anti covid. In ogni caso i contagi stanno continuando a salire con costanza, anche se fino ad oggi non si è ancora avuta quell’esplosione che invece si è verificata in altre nazioni dell’Unione Europea come ad esempio la Germania.

Intanto andiamo a rivedere il bollettino coronavirus di ieri, quando i nuovi casi emersi sono stati in totale 17.959 a fronte di 564.698 tamponi analizzati, sia molecolari che antigenici. Il tasso di positività è stato pari al 3.2 per cento, mentre negli ospedali si è avuta una doppia crescita in terapia intensiva e in degenza ordinaria rispettivamente di 15 e 21, per un totale di allettati pari a 791 e 6.099. Anche ieri si sono registrati purtroppo dei morti da covid, altri 86, mentre in Lombardia i nuovi contagiati sono stati in totale 3.373 (qui il bollettino regionale).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 9 DICEMBRE: CAPUA E L’ENDEMIZZAZIONE

I contagi di covid continuano quindi ad aumentare e in molti si domandano se ne usciremo mai da questa pandemia. A riguardo ne ha parlato l’autorevole virologa Ilaria Capua, che si è soffermata sull’endemizzazione, quello che resta il nostro obiettivo. “L’endemizzazione è il punto di arrivo nel quale il virus circola sottotraccia nella popolazione colpita – spiega l’esperta attraverso le colonne del quotidiano di via Solferino – e deve essere l’obbiettivo raggiunto nel più breve tempo possibile. Infatti questo passaggio da pandemico a endemico rappresenta il punto di scavallamento dal quale parte il vero giro di boa”.

Poi Ilaria Capua ha proseguito, riferendosi sempre alla fase in cui il virus diviene endemico: “rappresenta l’equilibrio fra un virus fino a poco tempo prima sconosciuto ai testi di virologia e al sistema immunitario e la nuova specie infettata: Homo sapiens. È questo il punto di svolta che incasellerebbe il Covid assieme a orecchioni e morbillo, di cui i casi di malattia conclamata nei Paesi che vaccinano sono pochissimi. Questi virus circolano ma rarissimamente nei Paesi occidentali riescono a bucare l’immunità di popolazione”.



