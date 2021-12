Bollettino coronavirus Lombardia, dati 8 dicembre/ Ricoveri ordinari sopra 1.000

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia contenente i dati di oggi, mercoledì 8 dicembre 2021, sarà comunicato nel pomeriggio di oggi. La Lombardia sta vedendo i propri parametri peggiorare di giorno in giorno, di conseguenza, stando a previsioni dell’Agenas, non è da escludere un ritorno in zona gialla a partire dalla settimana del 20 dicembre, quella del Natale. Numeri in peggioramento confermati anche dal bollettino di ieri, quando i nuovi casi emersi sono stati 2.783 a fronte di 142.469 tamponi processati.

Il tasso di positività è stato pari all’1.9 per cento, sempre al di sotto della media nazionale ma in rialzo negli ultimi giorni, mentre il numero di decessi da covid è stato pari a 9, per un totale da inizio pandemia pari a 34.479. Si segnalano negli ospedali 134 pazienti ricoverati in terapia intensiva, e altri 1.041 allettati in area medica, un doppio dato cresciuto rispettivamente di 9 e 55 unità. Infine uno sguardo alla città di Milano e provincia, dove ieri sono emersi 1.041 contagiati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 8 DICEMBRE: IL PUNTO SULLA POSSIBILE ZONA GIALLA

Numeri del contagio di covid in aumento anche in Lombardia, e stando ad una proiezione è molto probabile che, come detto sopra, nella settimana di Natale la regione possa tornare in zona gialla. A riguardo ne ha parlato nella giornata di ieri Antonio Pesenti, direttore del dipartimento di Uoc Anestesia-Rianimazione del Policlinico di Milano e coordinatore delle terapie intensive nell’Unità di crisi della Regione Lombardia per l’emergenza coronavirus, che interpellato da Il Giorno ha spiegato: “Il numero di ricoverati nelle terapie intensive sta salendo a una velocità più o meno costante. Rispetto alle precedenti ondate questa risalita è più lenta. Penso che ad oggi la cosa più importante sia la terza dose di vaccino. Su questo mi sento di dire alle persone: aiutateci”.

Presenti ha spiegato che per ora il sistema sta tenendo: “Per adesso si riesce a mantenere un’attività quasi normale negli ospedali. Quando supereremo un certo numero – diciamo in generale quando arriveremo intorno ai 200 letti occupati nella regione – bisognerà cominciare a fare qualcosa. Oggi siamo intorno a 123-125 letti occupati da malati Covid e saliamo di 5-7 al giorno”. Una situazione che va strettamente monitorata.



