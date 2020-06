Bollettino coronavirus Protezione Civile/ Dati 1 giugno: continua ribasso contagio

Pubblicità

Ieri è stato registrato un nuovo calo di vittime e infettati, attesa per il bollettino coronavirus della Protezione di oggi per valutare se il trend verrà confermato o meno. Come vi abbiamo raccontato, domenica 31 maggio sono stati registrati +355 nuovi casi positivi (61 in meno di sabato) e -75 morti (36 in meno di sabato), che hanno portato il totale a 233.019 contagiati e 33.415 decessi. Gli attualmente malati sono 42.075 (-1.616), mentre sono arrivate altre buone novelle dalla situazione negli ospedali: -15 ricoverati in terapia intensiva (435) e -293 ricoverati negli altri reparti Covid (6.387)

Questo il bilancio degli attualmente positivi per Regione: 20.996 in Lombardia, 5.161 in Piemonte, 3.163 in Emilia Romagna, 1.500 in Veneto, 1.111 in Toscana, 669 in Liguria, 2.983 nel Lazio, 1.338 nelle Marche, 980 in Campania, 1.177 in Puglia, 304 nella Provincia autonoma di Trento, 986 in Sicilia, 278 in Friuli Venezia Giulia, 753 in Abruzzo, 127 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 185 in Sardegna, 15 in Valle d’Aosta, 144 in Calabria, 145 in Molise, 29 in Basilicata.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PROTEZIONE CIVILE: CONTINUA RALLENTAMENTO CONTAGIO

Ieri non sono state registrate vittime in nove Regioni – Marche, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna – ed il bollettino coronavirus della Protezione Civile risente prevalentemente dei dati ancora alti – seppur in calo – della Lombardia, che rappresenta il 59% dei nuovi casi positivi. Continua a rallentare il contagio, dunque, mentre prosegue l’esponenziale crescita di guariti e dimessi: ieri +1.874, totale aggiornato a 157.507.

Dopodomani, mercoledì 3 giugno, è prevista la riapertura dei confini tra Regioni, ma il dibattito non si è placato, e nemmeno le polemiche. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha spiegato che il rischio c’è ma va gestito. Dello stesso parere il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: «Qualche rischio va presa altrimenti non riapriremo mai, ma bisogna mandare tutti i dati a Roma ogni giorno e analizzare la situazione, tenendosi pronti a operare delle restrizioni se la curva dei contagi cambia».

