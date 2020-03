Bollettino Emilia Romagna 23 marzo/ Dati Coronavirus: +100 morti in un giorno

Per poter verificare se effettivamente la curva del contagio del coronavirus sia in diminuzione oppure no, non resta che attendere e studiare a fondo ogni bollettino regionale per verificare appieno la “previsione” lanciata ieri dalla Protezione Civile: l’Emilia Romagna in particolare, assieme a Lombardia e Veneto rappresenta l’84% delle morti totali per coronavirus, un dato inquietante che dà l’esatta sensazione delle dimensioni del fenomeno nella Regione governata da Stefano Bonaccini. Con l’ultimo bollettino fornito a prima del 23 marzo, l’Emilia Romagna conta 7555 persone positive al Covid-19, 816 morti, 390 guariti-dimessi. Nel trend di aumento rispetto al giorno prima, sono stati registrati ieri 850 contagi in più e purtroppo anche 101 vittime in più rispetto a sabato: «positivo il fatto che, con gli ulteriori 850 casi positivi, abbiamo ‘consumato’ solo 4 posti letto in terapia intensiva in più – commentava dopo il bollettino ieri il commissario ad acta per l’Emergenza Coronavirus, Sergio Venturi – significa che i casi sono meno gravi. Per i prossimi giorni ci aspettiamo dati più positivi. Anche oggi, purtroppo, c’è l’immenso dolore per i decessi: i numeri rispecchiano l’evoluzione della malattia, fotografano la situazione passata e non il presente, esattamente come i tamponi».

BOLLETTINO EMILIA ROMAGNA: I DATI PER PROVINCIA

Verso mezzogiorno il portale della Regione Emilia Romagna fornisce tutti gli aggiornamenti con dati nuovi e primi commenti per provare a capire se effettivamente la curva sia in fase “calante” oppure no: nell’attesa, restano comunque importanti i dati sui ricoverati e le terapie intensive anche se per fortuna non al livello drammatico che si assiste ogni giorno in Lombardia. Dei 7555 positivi attuali, 3.226 le persone in isolamento a casa (+313), 269 in terapia intensiva e 28.022 i campioni refertati, con 3.402 tamponi in più sempre rispetto a sabato. La distribuzione dei tantissimi casi di positività sul territorio vede Piacenza e Parma, le provincie più prossime alla Lombardia, ancora in “testa”: Piacenza 1.765 (72 in più rispetto a ieri), Parma 1.209 (+195 ), Reggio Emilia 1.167 (+190), Modena 1.010 (104 in più), Bologna 674, con 64 casi in più, Ferrara 150 (+27 rispetto a ieri), Ravenna 309 (+22), Forlì-Cesena 329 (di cui 155 a Forlì, 29 in più rispetto a ieri, e 174 a Cesena, +31), Rimini 942 (+116). Per tutti gli altri dettagli, ecco il bollettino Emilia Romagna aggiornato al 22 marzo.



